¿Franco Colapinto festeja? Alpine presentaría CAMBIOS en su ALINEACIÓN de F1

Franco Colapinto y Alpine podría presentar un nuevo cambio de alineación en sus directivos luego de revelarse que Christian Horner está interesado en la escudería.

Gracias al reporte revelado en DeTelegraaf, el ex jefe de equipo de Red Bull Racing buscaría entrar en el equipo francés: "A Horner le gustaría adquirir una participación en un equipo de carreras, como su antiguo rival, Toto Wolff, también es co-accionista del equipo de Fórmula 1 de Mercedes.

"El inglés está en conversaciones con Alpine, donde el conocido Flavio Briatore está lanzando el cetro. Aunque el Grupo Renault es el principal accionista de Alpine, a partir de 2023, el consorcio estadounidense Otro Capital posee el 24 por ciento de las acciones.

"Se dice que Horner se había fijado en esa acción con un grupo de inversionistas. Todavía no está claro si realmente llegará a este punto. Cuando se le preguntó, Horner no negó que estaba en conversaciones con Renault o Alpine, pero no quiso hacer más comentarios", confesaron.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

