Franco Colapinto provoca MIEDO en Mercedes para 2026

Mercedes aseguró que temen por el nivel de Franco Colapinto y Alpine en la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Toto Wolff, jefe de equipo, respondió en el podcast Beyond The Grid a los señalamientos de que los alemanes tendrán el mejor motor en el siguiente campeonato: "Nunca hay que confiarse. Somos gente que ve el vaso medio vacío, nunca medio lleno.

"Todo empieza con el enemigo en casa. McLaren ha sido el mejor equipo este año con un motor Mercedes. Así que si el motor [de 2026] fuera superior, algo que nunca nos sentimos con derecho a decir, entonces habría que vencer a Williams, McLaren y Alpine.

"De hecho, algunos de ellos habrán tenido más tiempo de desarrollo en el túnel de viento, porque no obtuvieron muy buenos resultados en el Campeonato de Constructores.

"Algunos habrán aportado innovaciones que quizá no hayamos detectado. Así que no se puede dar nada por sentado, incluso si nuestro motor Mercedes fuera el más potente", señaló.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

