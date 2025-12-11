Franco Colapinto no podrá creer el mensaje de Pierre Gasly sobre las sensaciones de Alpine para 2026.

Tras un año 2025 muy complicado, seguramente será difícil para el argentino creer lo que su compañero de equipo le dijo a PlanetF1: "Ya empezamos con el año que viene.

"Por mi parte, soy muy optimista con el coche que estamos construyendo, tanto en cuanto al chasis como al motor; creo que todo pinta bien. Estamos alcanzando todos nuestros objetivos.

"Estoy muy emocionado por el 2026. La competitividad está ahí, sin duda. Habrá mucho trabajo por hacer durante el invierno", apuntó el francés.

Relacionado: ATENCIÓN: El TRUCO de Franco Colapinto para tomar VENTAJA en 2026

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!