Franco Colapinto tendría un truco debajo de la manga para tomar ventaja de cara al Campeonato Mundial 2026 de la Fórmula 1.

El corredor argentino, de acuerdo con información compartida por Grada3, tendrá una sesión extra de test antes de los ofíciales: "Audi y Alpine levantarán el telón, de forma extraoficial, de la temporada 2026.

"Lo harán durante los días 9 y 11 de enero para probar los nuevos monoplazas y cerciorarse de que todo esté en orden tras los primeros kilómetros. No se descarta, eso sí, que más equipos pidan permiso y rueden también días antes de las primeras pruebas previstas para final de mes.

"Se espera que la seguridad sea total para evitar ninguna imagen ni video de ningún aficionado durante esos días, la primera vez que Franco Colapinto se suba a su nuevo A526, que montará motor Mercedes", reportaron.

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

