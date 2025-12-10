El FICHAJE de Alpine que mete PRESIÓN a Franco Colapinto

Franco Colapinto tendría una nueva medida de presión para su asiento dentro de Alpine.

La escudería francesa estaría cerca de robarse el fichaje de Alex Dunne a Red Bull Racing. Así lo informaron en Motorsport.Next-Gen-Auto: "El piloto irlandés está actualmente en negociaciones avanzadas con el equipo Alpine para un puesto de piloto de reserva para 2026.

"Estas discusiones se producen cuando sus prolongados intercambios con Red Bull no han dado lugar a un acuerdo confirmado, a pesar de varios meses de conversaciones.

"Dunne ha hablado extensamente con Flavio Briatore en las últimas semanas, asesor ejecutivo del Grupo Renault para la F1. Los intercambios estarían lo suficientemente avanzados como para que la finalización de un contrato sea ahora una simple cuestión de tiempo", informaron.

En caso de que el corredor argentino tenga problemas al inicio de la próxima campaña, no sería extraño que comiencen los rumores sobre la posibilidad de ser reemplazado por alguno de los corredores de reserva Aron o Dunne.

Relacionado: ¡El RÉCORD de Franco Colapinto que lo pone ARRIBA de Max Verstappen!

¿Hasta cuándo firmó Franco Colapinto con Alpine?

El equipo francés informó sobre la contratación del piloto argentino en un comunicado de prensa que fue compartido en sus redes sociales y que dice lo siguiente: "El equipo BWT Alpine Formula One Team ha anunciado hoy que ha llegado a un acuerdo con Williams Racing para contratar los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

"El piloto argentino de 21 años asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva para el próximo Campeonato Mundial de Fórmula Uno de la FIA de 2025, lo que se sumará al grupo de talentos existente al que el equipo puede recurrir para servicios de conducción durante toda la temporada.

"Como parte de su función en el equipo BWT Alpine Formula One, Franco estará presente en varios Grandes Premios a lo largo del año y también compartirá las tareas de conducción con Paul Aron y Ryō Hirakawa en el Programa de Pruebas de Coches Anteriores [TPC], además de contribuir a los esfuerzos del equipo en el simulador de piloto en circuito en su sede de Enstone", informaron.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!

Relacionado