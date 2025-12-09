¡El RÉCORD de Franco Colapinto que lo pone ARRIBA de Max Verstappen!

Franco Colapinto logró un impresionante récord que lo pone por encima de los grandes de la Fórmula 1 como Max Verstappen.

El corredor argentino no registró ningún DNF en todas las carreras en las que compitió en el Campeonato Mundial 2025, a pesar de tener grandes dificultades con su monoplaza francés.

Este es un dato que solamente lo replicó un solo piloto de la parrilla del campeonato anterior: George Russell. Esto quiere decir que el argentino consiguió algo que ni Lando Norris, el último campeón; o Max Verstappen, el mejor piloto actualmente, lograron conseguir.

Relacionado: BOMBAZO: ¡Manager de Franco Colapinto SENTENCIA el FUTURO con Alpine!

¿Cuánto gana Franco Colapinto en Alpine?

Franco Colapinto y su supuesto salario dentro de Alpine desde que regresó en la temporada 2025 de la Fórmula 1 ha generado muchas reacciones en redes sociales.

De acuerdo con la información de la cuenta AlpineClub_esp, esto estaría percibiendo el corredor argentino en la escudería francesa: "El salario de Franco Colapinto en Alpine desde Imola: 45.000 € por carrera".

Es decir, si el piloto sudamericano termina el Campeonato Mundial de la máxima categoría, habría obtenido una recaudación de 810,00 euros. Lo que está lejos de lo que perciben otros corredores dentro del serial.

Sin embargo, debemos mencionar también que al deportista latino lo acompañan importantes patrocinadores de Argentina, lo que fortalece su posición dentro y fuera de Alpine.

Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!