Franco Colapinto y su entorno han sentenciado el futuro con Alpine ante la posibilidad de cambiar de escudería.

Maria Catarineu, representante del corredor argentino, fue entrevistada por InfoBae y ofreció una poderosa declaración sobre los próximos pasos de la estrella sudamericana.

"Hay una chance de que cualquier equipo le pueda llamar, pero ahora mismo tiene un contrato con Alpine y es donde estamos. Hoy estamos con Alpine, con lo cual no se va a negociar con otro equipo.

"Nuestro punto de vista es diferente, porque nosotros vamos carrera a carrera, sesión a sesión, y demostrando resultados, lo que tenga que llegar va a llegar igualmente.

"Estamos en el trabajo de cada día, porque si no es muy difícil y si pierdes el foco del ahora es muy difícil mirar para adelante", comentó la manager.

¿Cuánto pagó Alpine por Franco Colapinto?

Ha salido a la luz el multimillonario pago que tuvo que realizar Alpine a Williams por el fichaje de Franco Colapinto para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

FormulaPassion, reconocido medio de comunicación italiano, reveló las cifras que representaron el paso del corredor argentino a la escudería francesa: "Al final llegó el movimiento cuando nadie lo esperaba: pagó 20 millones a Williams por la firma de Colapinto (Williams que, entre otras cosas, podrá así pagar la ya cierta multa por haber sobrecaído el presupuesto limitado también causado por el argentino).

"Está la inversión de 20 millones, no está mal en un mundo de empresarios en el que Briatore puede ir tranquilamente a la escuela. Es difícil pensar que Alpine haya gastado tanto para mantener a un piloto en el banquillo.

"Tal vez se necesita alguna carrera para ver a Franco de nuevo en acción, o tal vez suceda como con Alonso (retomado de Minardi en 2001 y hecho correr en Renault solo en 2003) y todo se pospondrá hasta 2026", informaron.

