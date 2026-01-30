F1 Noticias Hoy: Los problemas de Sainz; Williams avanza tras retirada; Aston Martin y el desastre

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 29 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz F1: Los problemas de Williams podrían llevarlo a pedir consejos a Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: Williams avanza tras su retirada de los días de pruebas de Barcelona. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: Aston Martin se dirige a repetir el desastre de McLaren por culpa de Honda. ::: LEER MÁS

