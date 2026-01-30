close global

Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

F1 Noticias Hoy: Los problemas de Sainz; Williams avanza tras retirada; Aston Martin y el desastre

F1 Noticias Hoy: Los problemas de Sainz; Williams avanza tras retirada; Aston Martin y el desastre

Aloisio Hernández
Fernando Alonso, Carlos Sainz, 2024, Social

GPFans te presenta las notas más interesantes de este jueves 29 de enero de 2026 en la Fórmula 1.

Carlos Sainz F1: Los problemas de Williams podrían llevarlo a pedir consejos a Franco Colapinto. ::: LEER MÁS

Carlos Sainz F1: Williams avanza tras su retirada de los días de pruebas de Barcelona. ::: LEER MÁS

Fernando Alonso F1: Aston Martin se dirige a repetir el desastre de McLaren por culpa de Honda. ::: LEER MÁS

Colapinto Noticias Hoy: Alpine hace ANUNCIO que ILUSIONA; Encuentra TRUCO en su auto
Colapinto Noticias Hoy: Alpine hace ANUNCIO que ILUSIONA; Encuentra TRUCO en su auto

  • hace 8 minutos
F1 Noticias Hoy: Los problemas de Sainz; Williams avanza tras retirada; Aston Martin y el desastre
F1 Noticias Hoy: Los problemas de Sainz; Williams avanza tras retirada; Aston Martin y el desastre

  • 2 hours ago
Checo lanza DEMOLEDOR juicio sobre Cadillac tras las pruebas de Barcelona
Checo lanza DEMOLEDOR juicio sobre Cadillac tras las pruebas de Barcelona

  • 3 hours ago
ATENCIÓN: Franco Colapinto encuentra TRUCO en su Alpine que NADIE más tiene
ATENCIÓN: Franco Colapinto encuentra TRUCO en su Alpine que NADIE más tiene

  • Ayer 22:00
LAMENTABLE: Comienzan los ATAQUES contra Checo Pérez desde Europa
LAMENTABLE: Comienzan los ATAQUES contra Checo Pérez desde Europa

  • Ayer 21:00
Newey rompe el molde y sorprende con auto de CAMPEONATO a Alonso y Aston Martin
Newey rompe el molde y sorprende con auto de CAMPEONATO a Alonso y Aston Martin

  • Ayer 20:27
