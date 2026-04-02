El expiloto de Fórmula 1 y actual analista de automovilismo, Juan Pablo Montoya, se ha mostrado crítico con las constantes quejas de los pilotos sobre la nueva normativa de motores. El colombiano observa con asombro la demanda de intervenciones rápidas por parte de la FIA o del propio deporte. Según Montoya, la Fórmula 1 debe tener cuidado de no ceder demasiado rápido a la insatisfacción desde la cabina, ya que las reacciones precipitadas pueden generar nuevos problemas a largo plazo.

Para aclarar su postura, Montoya establece una comparación con la introducción de los coches de efecto suelo y los problemas de porpoising que surgieron. En aquel entonces, tanto aficionados como pilotos se quejaron durante meses sobre la carga física y la seguridad. Sin embargo, los equipos lograron resolver en gran medida el rebote por sí mismos. "Las últimas reglas que se decía que eran terribles tenían que ver con el porpoising. Los pilotos decían que era peligroso, que les dolía la espalda, que era inseguro y que no podían ver a dónde iban", recuerda Montoya. Él enfatiza que las reglas básicas se mantuvieron y los coches terminaron siendo de los más rápidos de la historia.

Los pilotos deben adaptarse

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En una entrevista reciente con Casinostugan, el expiloto de equipos como Williams y McLaren es contundente sobre el papel de la parrilla actual. "Los pilotos son contratados para conducir el coche, no para hablar. Los equipos ya tuvieron que lidiar con el porpoising y encontraron una solución", afirma el analista. Según Montoya, en el deporte de élite es inherente que un piloto se adapte al material disponible, sin importar lo difícil que sea conducirlo al principio. "Si te contratan para conducir un coche, lo conduces, sea cual sea el coche", añade.

Restricción de la potencia eléctrica

La nueva normativa para este año se centra en una distribución equitativa entre el motor de combustión y la potencia eléctrica, eliminando el complejo MGU-H. Montoya no comprende por qué ya se alzan voces para modificar estas reglas, incluso antes de que los motores hayan demostrado su valía en la práctica durante un período más largo. Él predice que una posible intervención de la FIA se centrará en reducir la capacidad eléctrica. "¿Qué van a cambiar en los motores? Al final, limitarán la cantidad de potencia eléctrica y reducirán dónde se puede utilizar esa energía. Esa es la única solución lógica", según el colombiano.

Riesgo de menos adelantamientos

Sin embargo, según el mentor y padre del piloto de Fórmula 2 Sebastián Montoya, una adaptación de este tipo conlleva un gran riesgo. Menos energía eléctrica utilizable, en su opinión, conduce inevitablemente a menos opciones estratégicas y a una disminución del número de adelantamientos en pista. "La consecuencia de eso son menos adelantamientos y entonces la gente volverá a decir que esto no es bueno", advierte. Por ello, Montoya aboga por la paciencia y alerta al deporte sobre un círculo vicioso. "Ese es el problema. Si hay una reacción impulsiva a lo que dicen los pilotos, eso causará otros problemas", concluye.

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