Alonso y Aston Martin se dirigen al DESASTRE por culpa de Honda

Aston Martin se presentará en la próxima temporada de Fórmula 1 como un equipo fábrica de Honda, lo cual puede no ser las mejores noticias para Fernando Alonso.

El gigante japonés proporcionará exclusivamente la nueva unidad de potencia para el escudería donde competirán Fernando Alonso y Lance Stroll. Sin embargo, circulan rumores de que Aston Martin podría estar encaminado a repetir los errores vividos por McLaren.

En 2026, la formación de Lawrence Stroll dará un giro significativo al abandonar la unidad de Mercedes para apostar por Honda. El fabricante japonés ha atravesado épocas muy diversas en la era híbrida.

Antes de 2015, sellaron un acuerdo con McLaren que resultó ser todo un desastre: durante tres temporadas, el actual campeón del mundo no consiguió ningún podio, terminando en la novena, sexta y nuevamente novena posición en el campeonato de constructores. En 2018, Honda se trasladó a Racing Bulls y, al año siguiente, su motor se vio también en Red Bull, lo que culminó con cuatro títulos mundiales para Max Verstappen.

Aston Martin no aprende de los errores de McLaren

Aston Martin confía en que la nueva unidad RA626H le proporcione el éxito que anhelan, aunque parece que la estrategia puede repetir la de McLaren. “Conforme avanzaba el desarrollo del coche, el equipo nos solicitó que hiciéramos el motor lo más compacto y reducido posible”, explicó Satoshi Tsunoda, responsable del desarrollo del motor Honda 2026.

Este fue precisamente el fallo que cometió McLaren. Ellos también pidieron a Honda un motor muy compacto para ganar mayor libertad en el diseño del chasis, pero las dimensiones solicitadas eran tan reducidas que resultó imposible desarrollar una unidad de potencia fiable y potente.

Red Bull aprendió de esa experiencia y optó por un enfoque distinto: le dijeron a Honda “Primero construyan el motor y, una vez listo, diseñaremos el coche a su alrededor”.

Pruebas de choque fallidas e incertidumbre

Según se informa, ahora Aston Martin y Honda se enfrentan a serios problemas. Aunque algunos de los camiones del equipo ya se han dirigido al Circuit de Barcelona-Catalunya, es poco probable que comiencen las pruebas antes del miércoles. Diversas fuentes indican que el debut en pista se podría posponer hasta el jueves o viernes, o incluso que no se realicen pruebas en España, aunque esta última posibilidad parece remota por el momento.

Aston Martin se encuentra retrasado en el desarrollo del chasis tras varios fallos en las pruebas de choque, mientras que Honda empieza a dudar de la competitividad de su motor. No solo el enfoque aplicado con McLaren genera interrogantes, sino también el uso del combustible Aramco. Además, se comenta que Honda no está implementando el ya conocido truco relacionado con la relación de compresión.

