Sainz POR FIN recibe buenas noticias de Williams tras los días de pruebas de F1
Sainz POR FIN recibe buenas noticias de Williams tras los días de pruebas de F1
La preparación de Williams para la nueva temporada no ha sido precisamente fluida.
Sin embargo, finalmente se vislumbra un poco de luz al final del túnel, ya que el equipo de Grove ha superado el crashtest de la FIA, según informa Autoracer.
La temporada pasada, Williams dejó claro que ya había invertido tiempo y recursos en el coche 2026. Aunque grande parte del desarrollo se ha realizado entre bastidores, la fase final de preparación no ha salido sin dificultades.
El equipo se perdió los días de prueba en Barcelona y, en varias ocasiones, no logró aprobar las pruebas de choque de la FIA.
Relacionado: REVELADO: Fernando Alonso y Checo Pérez SIGUEN HUNDIENDO a Red Bull
Prueba de choque de la FIA
Detrás de escena, el equipo trabaja intensamente para estrenar su nueva máquina, y ahora se vislumbran avances positivos.
Han conseguido optimizar el chasis, lo que, según el medio, les ha permitido superar la prueba de choque de la FIA. Para ello, han debido añadir entre 20 y 30 kg adicionales al vehículo.
El retraso en los preparativos ha trastocado todo el calendario de cara a la nueva temporada, según diversos medios. La presentación del FW-48 está prevista para el 3 de febrero, aunque aún se desconoce el formato en el que se realizará.
Mientras que inicialmente se esperaba un evento presencial al estilo de Red Bull Racing, la falta de tiempo podría llevar a que Williams opte por una presentación virtual.
¡Mira toda la acción de la F1 en 4K UHD con F1 TV Premium!
¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!
Últimas Noticias
Alonso y Aston Martin se dirigen al DESASTRE por culpa de Honda
- hace 23 minutos
Sainz POR FIN recibe buenas noticias de Williams tras los días de pruebas de F1
- 1 hour ago
BOMBAZO: Alpine hace ANUNCIO con Franco Colapinto que ILUSIONA a TODA Argentina
- 3 hours ago
Cadillac entrega un EXTRAÑO regalo a Checo
- 3 hours ago
Sainz requerirá APOYO de Colapinto tras los problemas de Williams
- Hoy 15:00
F1 Hoy: Carlos Sainz prende alertas en Williams; Preocupante futuro para Fernando Alonso
- Hoy 12:00
Más leído
VIDEO: ¡EXPLOTAN las redes por el motor Ferrari en el Cadillac de Checo Pérez!
- 16 enero
Mercedes provoca la FURIA dentro del equipo de Fernando Alonso
- 23 enero
Ferrari ARRUINA los planes de Checo y Cadillac en la pretemporada
- ayer 11:00
El motivo REAL de la ausencia de Fernando Alonso en el inicio del test de pretemporada
- 27 enero
ATENCIÓN: La ventaja de Fernando Alonso y Aston Martin sobre Mercedes
- 21 enero
Fernando Alonso HUNDE A FERRARI en su crisis de 2026
- 23 enero