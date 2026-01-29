Sainz POR FIN recibe buenas noticias de Williams tras los días de pruebas de F1

La preparación de Williams para la nueva temporada no ha sido precisamente fluida.

Sin embargo, finalmente se vislumbra un poco de luz al final del túnel, ya que el equipo de Grove ha superado el crashtest de la FIA, según informa Autoracer.

La temporada pasada, Williams dejó claro que ya había invertido tiempo y recursos en el coche 2026. Aunque grande parte del desarrollo se ha realizado entre bastidores, la fase final de preparación no ha salido sin dificultades.

El equipo se perdió los días de prueba en Barcelona y, en varias ocasiones, no logró aprobar las pruebas de choque de la FIA.

Prueba de choque de la FIA

Detrás de escena, el equipo trabaja intensamente para estrenar su nueva máquina, y ahora se vislumbran avances positivos.

Han conseguido optimizar el chasis, lo que, según el medio, les ha permitido superar la prueba de choque de la FIA. Para ello, han debido añadir entre 20 y 30 kg adicionales al vehículo.

El retraso en los preparativos ha trastocado todo el calendario de cara a la nueva temporada, según diversos medios. La presentación del FW-48 está prevista para el 3 de febrero, aunque aún se desconoce el formato en el que se realizará.

Mientras que inicialmente se esperaba un evento presencial al estilo de Red Bull Racing, la falta de tiempo podría llevar a que Williams opte por una presentación virtual.

