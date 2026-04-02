El conocido grupo de WhatsApp de los pilotos de Fórmula 1 está actualmente al rojo vivo debido a la implementación de la nueva normativa. Alexander Wurz, presidente de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios (GPDA), ha comunicado que los pilotos están muy preocupados tanto por la seguridad como por las características de conducción de la actual generación de monoplazas.

La inquietud en el paddock es una consecuencia directa de las reglas técnicas y deportivas que están en pleno vigor desde el inicio de la temporada en marzo. Especialmente el enfoque extremo en la gestión de energía está generando descontento, que ya ha llegado a un punto de ebullición. El detonante directo del aumento de la preocupación es el fuerte accidente de Oliver Bearman durante el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka. El joven piloto sufrió un impacto de 50G al estrellarse contra el muro a alta velocidad.

Diferencias peligrosas de velocidad por la recuperación de energía

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El accidente de Bearman fue causado en parte por las grandes diferencias de velocidad en la pista. Estas se producen cuando un coche que va delante reduce bruscamente la velocidad porque la batería está vacía, lo que provoca una considerable pérdida de potencia. A raíz del aterrador incidente en Suzuka, la federación de automovilismo FIA ha convocado una reunión para discutir si son necesarios más ajustes en la normativa.

Advertencias de la GPDA

Carlos Sainz, quien desde el año pasado está vinculado a la junta directiva de la GPDA como director, subraya que los pilotos ya habían advertido a los responsables de la toma de decisiones sobre estos riesgos específicos. Según el español, una catástrofe mayor en Japón se evitó por muy poco."Aquí tuvimos la suerte de que había una escapatoria", dijo Sainz. "Ahora, imaginen que vamos a Bakú, Singapur o Las Vegas y tenemos este tipo de diferencias de velocidad y choques justo al lado de los muros. Nosotros, como GPDA, hemos advertido a la FIA de que estos accidentes ocurrirán a menudo con estas regulaciones, y debemos cambiar algo rápidamente si no queremos que suceda", así de contundente es el piloto.

El grupo de WhatsApp de los pilotos explota

El clamor por el cambio está generando una enorme actividad en los canales de comunicación internos de los pilotos. Wurz, quien ocupa el cargo de presidente de la GPDA desde hace más de diez años, cuenta en el podcast Lift and Roast que actualmente se está debatiendo de forma muy intensa."Este famoso grupo de WhatsApp para pilotos, que fundé en 2015 o 2016, está literalmente explotando", revela el austriaco en un fragmento compartido en TikTok."El chat está más activo que nunca, rara vez lo he visto tan animado", añade.

Según el expiloto de Fórmula 1, en el grupo de WhatsApp no solo se quejan, sino que los pilotos también buscan soluciones constructivas para el deporte."Los pilotos expresan emociones, diferentes soluciones, soluciones técnicas, y discutimos cómo podemos convencer a todos de que los pilotos deben ser escuchados", explica Wurz. El descontento con la nueva generación de coches lleva tiempo latente; por ejemplo, Max Verstappen ya comparó los monoplazas con coches de Fórmula E con esteroides. Aunque Lando Norris inicialmente sugirió en tono de broma que Verstappen debería retirarse, el británico también dejó entrever en Japón que teme que no se esté prestando suficiente atención a los deseos de los pilotos.

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