Las estrellas de Red Bull F1, Max Verstappen e Isack Hadjar, han revelado cómo las cancelaciones de carreras en abril podrían jugar en su contra.

Tras el conflicto en Oriente Medio, se anunció que los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita de F1 en abril habían sido cancelados. Al no haber carreras de reemplazo, la F1 tendrá un 'descanso de primavera' que durará poco más de un mes (desde el GP de Japón hasta el GP de Miami, que se celebra el primer fin de semana de mayo).

Para los equipos de F1, el parón conlleva tanto ventajas como desventajas. Por un lado, impide que los líderes del campeonato, Mercedes y Ferrari, acumulen una ventaja inalcanzable; pero la falta de rodaje en pista descarta cualquier recopilación útil de datos sobre las nuevas unidades de potencia y coches, lo que a su vez ayudaría al desarrollo futuro.

Tanto Verstappen como Hadjar mencionaron estos pros y contras al abordar las cancelaciones de carreras, particularmente en relación con el DM01, la primera y nueva unidad de potencia de Red Bull.

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Verstappen y Hadjar, preocupados por la unidad de potencia de Red Bull

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Hablando con los medios al final del fin de semana del Gran Premio de China, se le preguntó a Hadjar si el parón de abril le daría a Red Bull más tiempo para traer mejoras, a lo que respondió: "Sí, y menos puntos perdidos para todos los demás, así que seguro".

Hadjar también detalló cómo el parón podría afectar negativamente a su unidad de potencia, y añadió: "Cuantas más carreras, más entendemos, más nos acercamos a los mejores motores de la parrilla. Por ese lado, definitivamente es una desventaja para nosotros, pero está bien".

Verstappen expresó sentimientos similares, pero estaba menos convencido de que el parón les presentara alguna ventaja sobre sus rivales.

"Después de Japón, por supuesto, tienes unas semanas extra para añadir un poco más de rendimiento al coche, pero al mismo tiempo otros también añaden rendimiento, ¿verdad?" explicó el neerlandés.

"Realmente no estamos donde queremos estar. Sé que todos, por supuesto, están haciendo todo lo posible y creo que están tan frustrados como yo, dentro del equipo. Por supuesto, queremos ser mejores, y esperamos poder ser un poco mejores ya en Japón".

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