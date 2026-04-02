País anfitrión de F1 emite comunicado sobre crisis de combustible mientras el organismo rector aborda la viabilidad de las carreras

El organismo rector del automovilismo de un país anfitrión del campeonato de F1 2026 ha emitido un comunicado expresando su preocupación por la viabilidad de las carreras, ya que los precios del combustible siguen disparándose debido al conflicto en Oriente Medio.

En febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron una campaña de bombardeos en Irán, y este último respondió lanzando ataques contra varias bases estadounidenses en países cercanos.

Como resultado, la Fórmula 1 canceló los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita de abril, sin eventos de reemplazo planificados, lo que significa que la campaña de 2026 que comenzó en Melbourne el mes pasado ahora tendrá 22 carreras en lugar de 24.

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A medida que el conflicto ha seguido escalando, países de todo el mundo han comenzado a discutir planes para abordar una posible escasez de combustible, con el precio de la gasolina y el diésel disparándose.

El lunes, el primer ministro australiano, Anthony Albanese, anunció un plan nacional de seguridad de combustible, diciendo a los ciudadanos: "Si bien las perspectivas de suministro de combustible de Australia siguen siendo seguras a corto plazo, debemos ser muy claros en que cuanto más dure esta guerra, peores serán los impactos".

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El organismo rector del automovilismo en conversaciones sobre la escasez de combustible

Un día después del anuncio del Primer Ministro, se emitió una carta a los miembros de Motorsport Australia (MA) el 31 de marzo, con el CEO Josh Blanksby asegurando que el organismo rector está al tanto de los desarrollos mientras la guerra de Irán continúa.

“Motorsport Australia es consciente de las implicaciones del suministro global de combustible, que sabemos que es una preocupación principal para muchos australianos, con muchos individuos y empresas ya afectados”, escribió.

"Estamos en conversaciones con los organismos industriales relevantes y las partes interesadas del gobierno para mantenernos al tanto de los desarrollos en curso."

"Con el Gabinete Nacional del Gobierno de la Commonwealth acordando un Plan Nacional de Seguridad de Combustible en todos los Estados y Territorios, el papel de Motorsport Australia es abogar por nuestros miembros y asegurar que nuestro deporte actúe de manera responsable en su uso de combustible."

"Actualmente, no hay restricciones gubernamentales sobre el uso de combustible en Australia", continuó Blanksby, señalando que un aumento en los costos para los competidores se había convertido en uno de los mayores desafíos.

"Los principales desafíos suelen ser el costo y la disponibilidad, especialmente en las zonas regionales, donde tienen lugar muchos eventos de automovilismo."

"Otros efectos secundarios incluyen el aumento de los costos de transporte, especialmente para los camiones diésel que viajan por todo el país, junto con tarifas aéreas más altas, interrupciones en los viajes y presiones en la cadena de suministro que aumentan el costo de los bienes relacionados con el automovilismo."

Aunque el combustible utilizado en las diferentes facciones del automovilismo a menudo varía mucho del combustible a la venta al público en general, el CEO del organismo rector de MA también hizo un llamamiento a los involucrados en el automovilismo australiano para que se adhieran a las recomendaciones locales de combustible en lo que respecta a 'negocios, entorno deportivo y viajes diarios'.

A medida que el conflicto en Oriente Medio continúa, persiste un nivel de incertidumbre sobre la viabilidad continua de los eventos de automovilismo en todo el mundo, especialmente si las restricciones de combustible se endurecen nuevamente en el futuro.

Blanksby abordó esto en su comunicado, diciendo: "El transporte y la logística son esenciales para el automovilismo en Australia, y se espera que la crisis continua del suministro de combustible siga ejerciendo presión sobre el deporte, especialmente a medida que los desafíos económicos y de suministro persisten o empeoran en medio del conflicto continuo en Oriente Medio."

"Dadas las presiones actuales sobre el deporte, así como las implicaciones sociales más amplias, Motorsport Australia recomienda encarecidamente a todos los miembros que sigan las recomendaciones de sus respectivos Estados o Territorios sobre cómo utilizan su combustible, ya sea en relación con un negocio, un entorno deportivo o los viajes diarios."

"Motorsport Australia seguirá manteniendo informada a la comunidad a medida que las cosas evolucionen, mientras aboga por el uso responsable del combustible para que el deporte pueda seguir brindando beneficios sociales y económicos positivos a las comunidades y ciudades donde se practica el automovilismo."

El comunicado del organismo rector del automovilismo llega antes de la Hi-Tec Oils Bathurst 6 Hour de 2026 de este fin de semana en Mount Panorama y de un descanso forzado de un mes del calendario de F1, ya que el próximo evento no tendrá lugar hasta el fin de semana del Gran Premio de Miami, del 1 al 3 de mayo.

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Escrito por Kerry Violet - F1 News Editor Having graduated from the University of Sheffield with a 2:1 in Journalism in 2022, Kerry continued her pursuit of finding a full-time position in motorsport through work with the F1 Arcade in London, where she got to meet true fans of the sport and make a live grand prix watch party memorable for them. It was here that she confirmed her dream of combining her background in journalism and love of motorsport, going on to volunteer with the female-led platform Empoword Journalism. Having completed stints as a screen editor and sports editor, Kerry landed her first F1-specific editorial role with GPFans and has thoroughly enjoyed continuing to work closely with the sport ever since. The access GPFans offers Kerry has allowed her to interview big names such as Naomi Schiff and David Coulthard and given her experiences she could only have dreamt of as a young F1 fan. Ver biografía completa

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