Sainz requerirá APOYO de Colapinto tras los problemas de Williams

La gran tragedia que vivió Franco Colapinto, se está replicando en lo que ha encontrado Carlos Sainz antes de la temporada 2026.

Williams ha decidido saltarse las pruebas de F1 en el Circuit de Barcelona-Catalunya debido a problemas con su nuevo monoplaza 2026. Alpine vivió una situación similar en 2024.

Lo interesante es que ambos equipos han atravesado estos inconvenientes bajo el mismo director técnico, Matt Harman. David Sánchez, quien ahora lidera el departamento técnico de Alpine, no pudo ocultar una ligera sonrisa ante la situación.

Tras la transformación de Renault en Alpine, el equipo francés consiguió en sus tres primeras temporadas posiciones de quinto, cuarto y sexto en el campeonato de constructores. Con algunos podios en el haber –incluso Esteban Ocon logró la victoria en Hungría–, la caída en el rendimiento del coche 2024 fue sorprendente.

El equipo no logró dominar el chasis y, posteriormente, se confirmó que el vehículo superaba el peso mínimo permitido. Harman, que fue director técnico en Alpine hasta marzo de 2024, se trasladó a Williams a mediados de 2025.

Harman parece traer problemas a cuestas

Bajo la dirección de Harman, ahora surgen problemas similares en Williams. Durante el desarrollo, el equipo de Grove acumuló retrasos que le han obligado a omitir la prueba invernal en Barcelona. El jefe del equipo, James Vowles, aclaró recientemente en un comunicado que las noticias sobre un posible exceso de peso en el coche de Williams estaban “exageradas”, aunque no se descartan problemas relacionados con el chasis y su masa.

Que ambos equipos enfrenten dificultades similares bajo la misma dirección técnica resulta llamativo, aunque no del todo inesperado. Vowles respalda la decisión de prescindir del shakedown de esta semana, mientras Sánchez advierte que será complicado para Williams recuperarse de este revés. Alpine terminó sin superar el noveno puesto en las primeras veinte carreras de 2024, y ahora está por verse qué impacto tendrán estos retrasos en Williams en la próxima temporada.

Puede surgir cualquier imprevisto

"¿En serio?," comentó Sánchez, con una mezcla de sorpresa y una sonrisa contenida, durante el lanzamiento de Alpine cuando SoyMotor anunció que Williams se saltaría el shakedown. Al referirse a los inevitables retrasos en la Fórmula 1, explicó: "Al diseñar un plan de desarrollo tienes una idea aproximada de la línea temporal, pero estos proyectos son tan complejos que siempre puede surgir algún imprevisto. En Alpine esto ocurrió hace dos años, al comienzo de 2024, cuando la homologación del chasis no superó la prueba, lo que sumió al equipo en serios problemas para intentar recuperarse."

