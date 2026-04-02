Verstappen tiene el peor inicio de temporada desde su debut en la Fórmula 1 en 2015
Verstappen tiene el peor inicio de temporada desde su debut en la Fórmula 1 en 2015
Max Verstappen está experimentando actualmente el peor inicio de temporada de su carrera en la Fórmula 1 desde su año de debut. El piloto de Red Bull Racing ha acumulado solo doce puntos después de las tres primeras carreras del campeonato actual y aún no ha logrado terminar entre los cinco primeros. Durante el Gran Premio de Japón, el neerlandés pasó la segunda mitad de la carrera en un intento infructuoso de adelantar a Pierre Gasly en el Alpine. Debido a los resultados decepcionantes, el cuatro veces campeón del mundo está teniendo una fase inicial del año extremadamente difícil.
Para encontrar un inicio de temporada comparable del piloto de Limburgo, hay que remontarse a 2015, el año en que debutó en la categoría reina del automovilismo. En aquel entonces, al servicio de Toro Rosso, Verstappen sumó seis puntos en los tres primeros fines de semana de carrera. Un año después, en 2016, acumuló trece puntos en la fase inicial para el mismo equipo, justo antes de que se le permitiera pasar repentinamente a Red Bull. Además, en esos años, el piloto aún no se beneficiaba de los puntos extra que ahora se pueden ganar en las carreras al sprint.
Un comienzo difícil para Red Bull-Ford
La temporada actual, en la que la introducción de nuevas regulaciones y el cambio a los motores Red Bull-Ford han provocado importantes cambios en el orden jerárquico, está siendo complicada para la escudería. Verstappen comenzó el año con un sexto puesto en Australia, se retiró en China y no pasó de la octava posición en Japón. Como resultado, se encuentra con una considerable desventaja respecto a Kimi Antonelli, quien actualmente lidera el campeonato mundial. También en el campeonato de constructores, Red Bull Racing tiene dificultades para seguir el ritmo de los equipos punteros; la formación ocupa actualmente el sexto lugar con un total de dieciséis puntos, por detrás de Alpine y Haas.
Una estadística peculiar en la Fórmula 1
A pesar de las dificultades deportivas en la pista, Verstappen ha logrado que Red Bull forme parte de una estadística notable. La escudería es uno de los siete equipos que han conseguido sumar puntos en las tres carreras disputadas este año. Las demás escuderías que lograron esto son Mercedes, Ferrari, McLaren, Alpine, Racing Bulls y Haas. En la historia de la Fórmula 1 nunca antes había ocurrido que siete equipos diferentes consiguieran puntos en las tres primeras rondas del año, aunque esto sí sucedió en 2012 en las dos primeras carreras.
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