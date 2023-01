Redactie

Woensdag 18 januari 2023 14:17 - Laatste update: 14:20

De Ferrari waarin Jean Alesi in 1991 mocht racen gaat op 1 februari onder de hamer. Veilinghuis Sotheby's hoopt met de Ferrari 643 meer dan drie miljoen euro op te gaan halen.

Zelden doet zich de kans voor om één van de snelste auto's ter wereld te kopen, maar het Britse veilinghuis Sotheby's zal één van de Ferrari 643-modellen die de Scuderia in 1991 gebruikte, te koop aanbieden. Ontworpen en ontwikkelt in Maranello door technisch directeur Steve Nichols en hoofdontwerper Jean-Claude Migeot, was de Ferrari 643 in handen van Alain Prost, Jean Alesi en vervolgens Gianni Morbidelli tijdens het seizoen 1991.

Specificaties

Ferrari bouwde de auto in mei van dat seizoen nadat zijn voorganger, de 642, last had van inconsistente stuurproblemen en Prost het team verzocht de auto opnieuw te bouwen. Dat deden ze en het team produceerden een auto met 710 pk bij 13.800 toeren en reed met een semi-automatische versnellingsbak met zeven versnellingen. Het nieuwe model werd geïntroduceerd tijdens de Grand Prix van Frankrijk, toen de Formule 1 voor het eerst in zijn geschiedenis naar Magny-Cours afreisde.

'Voelde me een vrachtwagenchauffeur'

Het model was het onderwerp van gesprek in de ruzie tussen Prost en Ferrari, omdat het gebrek aan prestaties de toenmalige drievoudig kampioen frustreerde. Ondanks een paar nieuwe chassisontwerpen, bleef de auto minder competitief dan de Williams of McLaren MP4/6. Prost, die geen blad voor de mond nam, werd ontslagen door Ferrari (zijn tweede ontslag bij een fabrieksteam, nadat Renault acht jaar eerder hetzelfde deed) na de Grand Prix van Japan, omdat hij suggereerde dat een vrachtwagen makkelijker te besturen zou zijn dan zijn auto.

Alain Prost, viervoudig wereldkampioen Formule 1

De Fransman zei destijds: "Ik heb nog nooit in zo'n slechte auto gereden. Gisteren merkten we met een volle tank dat de stuurinrichting volledig vastloopt in grote bochten, dat is een zeer ernstig mechanisch probleem dat in de loop van het seizoen is verergerd. Onder deze omstandigheden meedoen aan een Grand Prix is erg moeilijk, ik voelde me geen Formule 1-coureur, want een goede vrachtwagenchauffeur met grote armen had het net zo goed kunnen doen."

Chassis 127

Chassisnummer 127, dat geveild wordt, werd bestuurd door Alesi, die zich als zesde kwalificeerde en tijdens zijn eerste race als vierde eindigde, voordat hij op Silverstone crashte en uitviel. Hij bestuurde dezelfde auto ook in de Duitse, Hongaarse en Belgische Grands Prix. Gianni Morbidelli bestuurde de auto vervolgens in Adelaide voor de Grand Prix van Australië, nadat Prost door het team was ontslagen vanwege zijn opmerkingen.

Jean Alesi

Na het seizoen 1991 werd het 127-chassis volledig herbouwd in de fabriek in Maranello en verkocht aan een Zuid-Afrikaanse verzamelaar, die deze met passie onderhield tot 2010, alvorens hem te verkopen aan verzamelaar Peter Bailey. In Zuid-Afrika werd hij verschillende keren bestuurd door Ian Scheckter, de oudere broer van kampioen Jody uit 1979, de enige Afrikaanse coureur die het wereldkampioenschap Formule 1 won. Vervolgens werd de wagen in 2016 verkocht aan een Duitse verzamelaar en volledig gerestaureerd. Hij verscheen in 2018 weer op de Minardi Days op Imola en nam in 2020 deel aan de Oldtimer Grand Prix op de Nürburgring. Sotheby's heeft aangegeven dat het verwacht meer dan 3 miljoen euro op te halen voor het model, dat op 1 februari in Parijs wordt geveild.

