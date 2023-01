Brian Van Hinthum

Zaterdag 14 januari 2023 09:49 - Laatste update: 12:48

Max Verstappen zal later vandaag de virtuele 24 uur van Le Mans met Team Redline aanvangen vanaf de vierde stek. De Nederlander zat zelf op vrijdagavond niet achter het stuur in zijn simrace-setup, maar zag wel hoe Jeffrey Rietveld de formatie richting de vierde positie wist te loodsen. Zaterdag om 14:00 doven de lichten.

De virtuele 24 uur van Le Mans wordt dit jaar op 14 en 15 januari verreden en is één van de grootste evenementen in de E-sports. De organisatie van het evenement weet over het algemeen de nodige grote namen richting het evenement te trekken, zo deden vorig jaar Fernando Alonso en Verstappen onder anderen mee. Ook dit jaar is de Formule 1-wereldkampioen er weer bij, al mag dat wellicht geen grote verrassing heten. De Limburger is namelijk groot fan van het simracen.

Terug naar 2022

Verstappen is dit jaar ongetwijfeld gebrand zijn op revanche. Vorig jaar leken Verstappen en Team Redline er eigenlijk het hele weekend wel prima bij te zitten. Met minimale marge begonnen Verstappen en zijn team na een prima kwalificatie op de tweede plek, maar in de race was het de Red Bull-coureur die het einde van de race voor Team Redline veroorzaakte. Na zeven uur racen was het Verstappen die de Redline-bolide met startnummer 123 deed crashen, waardoor het einde oefening was. Dit jaar gaat hij dus op jacht naar het verbeteren van dat resultaat.

Plek vier

Daar waar er vorig jaar nog vanaf de voorste startrij begonnen mocht worden, moeten Verstappen en Team Redline het dit keer doen met positie nummer vier. Luke Browning, Diogo Pinto, Verstappen en Rietveld gaan dit weekend voor succes, waarbij laatstgenoemde coureur vrijdagavond zijn kunsten mocht vertonen en in de Hyperpole-sessie, waarbij de zes snelste teams uit de eerdere sessie reden, richting plek vier ging. Hij moest zijn meerdere erkennen in de tweede auto van Team Redline, die vanaf plek drie start. Joshua Rogers legde samen met Porsche Coanda beslag op de pole position. Zaterdag om 14:00 doven de lichten voor de simrace.

