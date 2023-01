Debuut De Vries: hoe deden de voorgaande Nederlanders het tijdens hun debuutjaar?

Lars Leeftink

Donderdag 12 januari 2023 12:42 - Laatste update: 12:44

Nyck de Vries gaat in maart beginnen aan zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1. De Nederlander gaat op 28-jarige leeftijd voor het eerst een volledig seizoen meemaken, waardoor hij de zestiende Nederlander wordt die racet in de Formule 1. Het is iets wat aardig wat Nederlandse coureurs voor hem ook gedaan hebben. De debuutseizoenen van deze coureurs verliepen echter met wisselend succes.

De Vries was de afgelopen jaren verbonden aan Mercedes en was aan het wachten op zijn kans in de Formule 1 nadat hij de Formule 3 en Formule 2 doorlopen had. Tegelijkertijd presteerde hij prima in de Formule E en werd hij met Mercedes zelfs wereldkampioen. Een jaar later zag hij teamgenoot Stoffel Vandoorne wereldkampioen worden. Toen hij zich tijdens het raceweekend in Monza goed liet zien op zaterdag en zondag als vervanger van de zieke Alexander Albon, kreeg hij de kans van AlphaTauri. Het team zocht na het wegvallen van Colton Herta als optie nog naar een vervanger voor de vertrekkende Pierre Gasly. In De Vries heeft het zusterteam van Red Bull Racing die gevonden. Hoe deden de voorgaande vijftien Nederlanders het tijdens hun debuutseizoen?

De recentste Nederlander die zijn debuutjaar in de sport heeft meegemaakt is Max Verstappen, inmiddels tweevoudig wereldkampioen. De Nederlander maakte in 2015 zijn debuutseizoen mee namens Toro Rosso en scoorde 49 punten tijdens negentien races. Daarmee eindigde hij twaalfde in het klassement. Het beste resultaat van Verstappen tijdens dat seizoen was een vierde plaats in zowel Hongarije als in de Verenigde Staten.

Giedo van der Garde

Voor Giedo van der Garde was het avontuur in de Formule 1 kort maar krachtig. In 2013 maakte hij zijn debuutjaar in de sport mee namens Caterham, maar het bleek ook meteen zijn enige seizoen te zijn waarin hij echt een stoeltje had. Met Caterham reed hij voornamelijk achterin het veld, met een veertiende plaats tijdens de Grand Prix van Hongarije als beste klassering. Van der Garde eindigde 22ste in het kampioenschap dat jaar met nul punten.

Christijan Albers

Christijan Albers maakte in 2005 zijn debuut namens Minardi, waarna hij in 2006 en 2007 ook nog in de Formule 1 actief zou zijn. Tijdens zijn debuutjaar was de beste klassering van Albers een vijfde plaats tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten. Dat seizoen scoorde Albers vier punten en eindigde hij negentiende in het klassement. Albers zou de twee jaar daarna geen punten meer scoren in de Formule 1.

Robert Doornbos

In hetzelfde seizoen (2005) maakte ook Robert Doornbos zijn debuut in de Formule 1. Doornbos deed dit namens hetzelfde team als Albers: Minardi. Doornbos mocht als teamgenoot van Albers echter alleen de laatste acht races van het seizoen meerijden. Zijn beste resultaat was twee keer P13, terwijl hij ook twee uitvalbeurten, twee keer P14 en twee keer P18 noteerde. Met nul punten dat seizoen eindigde hij op P25.

Jos Verstappen

Vervolgens moeten we een tijdje terug, naar het seizoen 1994. Toen maakte Jos Verstappen, de vader van Max Verstappen, zijn debuut in de Formule 1. Namens Benetton Ford reed hij tien races en scoorde hij tien punten. Zijn beste klassering dat seizoen was een derde plaats tijdens de Grand Prix van Hongarije en België. Het leverde de Nederlander een tiende plaats in het klassement op. Jos Verstappen zou vervolgens tot eind 2003 actief zijn in de Formule 1.

Huub Rothengatter

Huub Rothengatter maakte in 1984 zijn debuut in de Formule 1 namens Spirit Racing, en reed zeven races dat seizoen. Met nul punten eindigde Rothengatter op de 21ste plaats. Rothengatter zou ook in 1985 en 1986 racen (18 races), maar scoorde geen punten.

Jan Lammers

Jan Lammers maakte in 1979 zijn debuut in de Formule 1 en zou tot eind 1982 actief blijven in de raceklasse, terwijl hij vervolgens in 1992 nog zou terugkeren om twee races te rijden. Lammers reed in 1979 namens Shadow Racing twaalf races, maar scoorde geen punten. Zijn beste klassering in 1979 was een negende plaats tijdens de Grand Prix van Canada, iets wat in de Formule 1 toen nog geen punten opleverde. In het kampioenschap werd Lammers 27ste.

Gijs van Lennep

Gijs van Lennep reed van 1971 tot en met 1975 in de Formule 1 en maakte in 1971 zijn debuut namens Stichting Autoraces Nederland. Hij reed dat seizoen wel maar één race, en scoorde in die race geen punten. De jaren daarna zou van Lennep twee punten scoren tijdens de zeven races die hij in de Formule 1 nog reed.

Carel Godin de Beaufort

Carel Godin de Beaufort reed tussen 1957 en 1964 in de Formule 1 en maakte tijdens het seizoen 1957 zijn debuut namens Ecurie Maarsbergen. Opvallend detail was dat hij dat jaar meedeed als F2-coureur en maar één race reed. Tijdens deze race scoorde hij geen punten. De jaren daarna deed hij dat overigens wel. Tijdens de 28 races die volgde, scoorde hij in totaal veertien punten (1962 en 1963 twee punten). De carrière van Godin de Beaufort kwam wel op verschrikkelijke wijze ten einde, want in 1964 overleed hij na een heftige crash tijdens de training voor de Grand Prix van Duitsland op de Nürburgring. De Nederlander ging te snel door de Bergwerk-bocht en kwam met zijn auto tussen de bomen terecht. Een dag later overleed hij in het ziekenhuis in Keulen aan zijn verwondingen.

Overig

Verder reden ook Jan Flinterman, Dries van der Lof, Ben Pon, Roelof Wunderink, Boy Hayje en Michael Bleekemolen in de Formule 1. Flinterman was in 1952 de eerste Nederlander in de Formule 1. Voor al deze coureurs geldt echter wel dat ze maar één seizoen of een paar races in de Formule 1 reden en daardoor amper tot niet de kans kregen om goede resultaten te boeken of punten te scoren. In totaal reden er vijftien Nederlanders in de Formule 1.

