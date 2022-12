Remy Ramjiawan

Ross Brawn verwacht dat de kleinere teams, met behulp van het nieuwe reglement en de budgetcap, langzaam maar zeker het gat naar de topteams gaan dichten. Vooral de limiet op de kosten zou het veld op den duur dichter bij elkaar gaan brengen, zo verwacht de Brit.

De sport is, sinds dat het eigendom van Liberty Media is geworden, bezig om een gelijker speelveld te creëren. Brawn was één van de knappe koppen die heeft meegewerkt aan het nieuwe reglement met de nieuwe generatie Formule 1-auto, daarnaast was hij ook deels verantwoordelijk voor het opzetten van de budgetcap. Gelijke auto's gaat de Brit te ver, want de Formule 1 moet in zijn ogen wel een constructeursklasse blijven, toch zijn er genoeg regels ingesteld om de kleinere teams te laten aanhaken. In gesprek met Motorsport.com legt de Brit het uit.

Lange termijn

Volgens Brawn heeft het nieuwe reglement en de budgetcap wat tijd nodig om het echte effect te gaan zien. De Brit wijst naar de jaren dat de teams ongelimiteerd veel geld uit konden geven en dat is vandaag de dag nog steeds te merken. Wel is de verwachting dat dit op de lange termijn wordt rechtgetrokken. "We kunnen een volledig uitgeruste fabriek en een enorme database met informatie niet van je afnemen. Maar er zijn wel compromissen gesloten en concessies gedaan", legt hij uit.

'Als klein team slim zijn'

Niet alleen Red Bull is bezig met een nieuwe windtunnel, ook McLaren en Aston Martin hopen binnenkort gebruik te kunnen maken van hun nieuwe windtunnel. "Dat moet ze in staat stellen om een inhaalslag te maken. Ik denk dat de FIA heel verstandig is geweest en dat hebben wij ook aangemoedigd. Met de oude situatie bleven de grote teams verder en verder uitlopen op de kleinere teams", gaat Brawn verder. Het doel is duidelijk, de topteams wat afstoppen: "Ik denk niet dat grote teams nu op dezelfde manier kunnen weglopen als voorheen. Tegelijkertijd moet een slim klein team in staat zijn om in te lopen. Dat heeft tijd nodig, het is onrealistisch om meteen resultaat te verwachten."