Remy Ramjiawan

Woensdag 14 december 2022 16:04

De 23-jarige Lando Norris gaat volgend jaar zijn vijfde seizoen als fulltime Formule 1-coureur aan en wijst naar het plan van McLaren om terug te keren naar de top. Het team uit Woking werd afgelopen jaar verslagen door het Franse Alpine voor plek vier in het kampioenschap.

McLaren kende een driejarige opleving van 2019-2021 en eindigde als vierde, derde en vierde in het constructeurskampioenschap, voordat het nieuwe reglement dit jaar van kracht werd. Toen de MCL36 voor de eerste race in Bahrein op de baan kwam, werden Norris en Daniel Ricciardo aanvankelijk op achterstand gezet door problemen met de remmen tijdens de testdagen, voorafgaand aan het seizoen. Hoewel er een oplossing werd gevonden, zakte McLaren naar de vijfde plaats in het klassement voor de teams, terwijl Alpine de beste plaats achter Red Bull, Ferrari en Mercedes veroverde.

Verbeterpunten

"We weten waar we moeten verbeteren, maar dat is het makkelijke deel", zegt Norris. "Het moeilijke deel is het realiseren van een auto die daadwerkelijk die dingen doet, en er ligt een heel goed plan klaar. Als ik het goed begrijp van James [Key, technisch directeur van McLaren], dan ligt er een beter, gestructureerd plan klaar om dit te realiseren", zo verwacht de Engelsman vanaf volgend jaar de weg omhoog te gaan inzetten.

Upgrade faciliteiten

McLaren is momenteel bezig om de faciliteiten in Woking te verbeteren en een nieuwe windtunnel is ook in de maak. "We hebben nog steeds de nieuwe windtunnel die wordt gebouwd, een nieuwe simulator, iets wat we natuurlijk niet voor niets doen, om daar zoveel budget in te steken, omdat we echt denken dat het ons in de toekomst gaat helpen", zo licht hij een tipje van de sluier over de plannen.

Windtunnel

"Het feit dat Red Bull er nog één [windtunnel] bouwt, bewijst dat zoiets je enorm gaat helpen. Ik heb er nog steeds vertrouwen in dat het zal helpen bij dat laatste stapje, het laatste zetje, maar vorig jaar hebben we bewezen dat we het beter kunnen dan dit jaar. We moeten een goede stap voorwaarts zetten naar volgend jaar en dan naar 2024, dan moeten we er weer staan. Ik heb vertrouwen in het team", aldus Norris die volgend jaar met rookie Oscar Piastri, de kleuren van McLaren gaat verdedigen.