Remy Ramjiawan

Zaterdag 10 december 2022 14:07 - Laatste update: 14:13

Voorzitter Mohammed Ben Sulayem vindt dat de FIA voorzichtig moet zijn in het reguleren van de Formule 1. Het gevaar bestaat volgens de Arabier dat als de autobond niet correct ingrijpt, dat de koningsklasse 'een soort WWF' kan worden.

Ben Sulayem is sinds vorig jaar de president van de internationale autosportfederatie. In zijn rol als voorzitter heeft hij al veel voor zijn kiezen gehad in het afgelopen jaar. Er zouden daarnaast spanning zijn tussen de Formule 1 en de FIA, waarbij het een de handhaving van de regels hoog in het vaandel heeft staan, de ander wil het spektakel van de koningsklasse maximaal benutten. Het zorgt ervoor dat er soms wat wrijving tussen de twee organisaties bestaat en na het FIA-gala in Bologna wijdt de president van de FIA erover uit.

Randje opzoeken

Volgens de Arabier is het besturen van de Formule 1 altijd een uitdaging en is controversie soms niet te vermijden. "Formule 1 is het hoogst haalbare. Je vindt er altijd controverses, je vindt er de uitdaging, want de teams gaan er tot het uiterste. Ze willen altijd een weg vinden", zo stelt hij. Dat de teams het randje opzoeken, daar heeft Ben Sulayem dan ook geen moeite mee. "En het is gezond. Het gaat zo goed. Maar je ziet dat wij als FIA ook voorzichtig moeten zijn. Er is de kant van het geld, maar het bestuur moet ook goed zijn", zo wijst hij naar de eeuwige strijd tussen de commercie en de sportieve aspecten.

De bond is soms snoeihard in haar beslissingen en volgens de voorzitter is dat van het grootste belang. "Je kunt het niet hebben zonder regels. Waar zou je dan eindigen? Dan wordt het een soort worstelen, zoals WWF, dat geen bestuur heeft. Nee dat bestuur moet er gewoon zijn", aldus de Ben Sulayem.