Brian Van Hinthum

Dinsdag 6 december 2022 18:09

Het team van Alpine leek met het binnenhalen van Pierre Gasly toch wel een risico te nemen wat betreft de harmonie binnen de Franse renstal. De voormalig AlphaTauri-coureur zou namelijk lastig door één deur kunnen met landgenoot Esteban Ocon na ruzie in hun jonge jaren. Otmar Szafnauer vertrouwt erop dat het tweetal hun roerige verleden achter zich laat.

Gasly tekende een aantal maanden geleden een meerjarig contract bij Alpine en zal daar teamgenoot worden van Ocon. Het is algemeen bekend dat de twee Franse coureurs een roerig verleden samen hebben en dus wordt het natuurlijk interessant om te zien hoe dat zich gaat ontvouwen. Naar verluidt zouden de twee heren in het verleden goede vrienden geweest zijn, maar is dat naar verloop van tijd gekanteld de andere kant op en zouden beide families elkaar tegenwoordig niet meer kunnen luchten of zien.

Szafnauer gelooft het

Geen ideale uitgangspositie dus, al zouden Gasly en Ocon allebei hebben gezegd dat wat er in het verleden allemaal gebeurd is nu achter hen ligt. Szafnauer krijgt de vraag hoe hij ervoor gaat zorgen dat dit ook zo blijft in een sport waar de gemoederen soms hoog op kunnen lopen. "Hopelijk is het waar wat ze zeggen. Ik geloof dat dat zo is", vertelt de teambaas in gesprek met geselecteerde media, waaronder GPFans. "Ik heb met beide heren gesproken en ze zeggen allebei hetzelfde", voegt hij daaraan toe.

Vriendschap opnieuw opbouwen

De Amerikaan vervolgt: "Ik heb meer met Esteban gesproken dan met Pierre omdat ik hem natuurlijk beter ken. Ik vroeg hem of dit een kans was om hun vriendschap opnieuw op te bouwen. Ik hoop dat dit inderdaad die kans is en ze weer vrienden worden. Esteban zei: 'ja, zeg nooit nooit.' Laten we zien wat er gebeurt. Hij staat er zeker open voor", zegt Szafnauer. Met Gasly voerde hij niet hetzelfde gesprek. "Ik heb dezelfde vraag niet aan Pierre gesteld. Maar als ze opnieuw vrienden zijn en professioneel samenwerken, dan wordt het niet anders dan met elke andere twee coureurs."