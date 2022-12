Remy Ramjiawan

Maandag 5 december 2022 07:03

McLaren-teambaas Andreas Seidl ziet een verrassend podium in het nieuwe tijdperk van de Formule 1 niet zo snel meer gebeuren. De Duitser vindt het gewijzigde reglement de grootste oorzaak hiervan, wel vermoedt hij dat het op de lange termijn allemaal weer samenkomt.

De sport racete dit jaar met een nieuw technisch reglement, maar in plaats van het veld op te schudden, verstevigden de veranderingen Red Bull Racing, Ferrari en Mercedes als de top drie, zij het in een andere volgorde. Dit werd benadrukt door het feit dat Lando Norris de enige coureur was, die op het podium stond en niet verbonden was aan één van de 'grote drie'. In totaal deelden slechts zeven coureurs het zilverwerk over het hele jaar, in schril contrast met de dertien van vorig seizoen.

'Geen verrassing'

"Het is geen verrassing wat we hebben gezien. Vooral als je een nieuw tijdperk van Formule 1 ingaat, met volledig nieuwe technische reglementen. De teams die de beste infrastructuur hebben, die in het verleden onbeperkt geld hadden om de best mogelijke teams te creëren, hebben nu nog steeds een groter voordeel door wat ze al hebben opgebouwd", zo stelt de teambaas van McLaren.

Dat er op dit moment buiten Norris om, niemand van een ander team op het podium heeft weten te staan, is volgens Seidl dan ook een logisch vervolg. "Daarom was het geen verrassing wat we dit jaar hebben gezien, want gelukjes zijn bijna onmogelijk met dit nieuwe reglement", zo vindt hij.

Toekomst

Toch is het volgens de Duitser niet alleen maar kommer en kwel, en is er zelfs licht aan het einde van de tunnel. "Tegelijkertijd ben ik er van overtuigd dat met het instellen van een budgetplafond en door stabiliteit in de reglementen, de prestaties van alle teams in de Formule 1 na verloop van tijd dichter bij elkaar zullen komen en de sport steeds beter zal worden", zo voorspelt hij een gelijker speelveld over een aantal jaren.