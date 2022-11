Jan Bolscher

Vrijdag 25 november 2022 10:29 - Laatste update: 10:32

Sergio Pérez heeft het opgenomen voor teammaat Max Verstappen. De Red Bull Racing-coureur werd gevraagd naar de eerlijkheid van het wereldkampioenschap van de Nederlander in 2021, maar volgens de routinier laat het geklaag van sommige teams zien dat het slechte verliezers zijn.

Na een lange periode van speculatie werd in aanloop naar het raceweekend in Singapore vanuit de FIA duidelijk dat Red Bull Racing in 2021 over het budgetplafond van 145 miljoen dollar is gegaan. De renstal kreeg hiervoor een boete van zeven miljoen dollar en mag over een periode van twaalf maanden tien procent minder tijd doorbrengen in de windtunnel. Concurrerende renstallen wilden graag een hogere straf zien en trokken de legaliteit van het eerste wereldkampioenschap van Verstappen in twijfel. Ook binnen de Formule 1-community was - en is er nog steeds - veel discussie over dit onderwerp.

Artikel gaat verder onder video

Slechte verliezers

In gesprek met The Telegraph maakt Pérez er korte metten mee: "Als je puur naar de feiten kijkt, heeft Max niet daardoor de titel gewonnen", trapt hij af. "We hebben er qua performance geen enkel voordeel mee behaald. Teams die hiervan willen profiteren door Red Bull in een slecht daglicht te zetten... Dat is erg oneerlijk. Het laat zien dat dit slechte verliezers zijn." Aston Martin ging afgelopen jaar ook de mist in met het budgetplafond, al ging het daar enkel om een procedurefout.

Helmut Marko

Helmut Makro reageerde recent nog weer op de impact van de straf die Red Bull Racing opgelegd heeft gekregen, al zijn de meningen daarover verdeeld: "Ik ben het eens met Christian Horner (teambaas Red Bull, red.), die sprak van een 'draconische straf' en schat dat we twee tot vijf tienden per ronde verliezen. De sleutel zal zijn om nog efficiënter te werken om het nadeel te compenseren", vertelde de topman onder andere.