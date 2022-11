Brian Van Hinthum

Woensdag 23 november 2022 17:57

Mick Schumacher zal vanaf volgend seizoen niet meer in de Formule 1 te bewonderen zijn. Hij wordt bij Haas vervangen door Nico Hülkenberg en dat doet pijn bij de jonge Duitser. De manier waarop de zoon van Michael Schumacher te horen gekregen zou hebben dat Haas niet met hem verder wil, is allesbehalve chique te noemen.

Na de aankondiging van Logan Sergeant bij het team van Williams was er nog slechts één zitje voor 2023 overgebleven en dieasw beschikbaar bij het team van Haas. Schumacher hoopte volgend jaar opnieuw bij het Amerikaanse team plaats te nemen naast Kevin Magnussen, maar Steiner en Gene Haas hebben voor de ervaring van Hülkenberg gekozen. De Italiaan bleef in de media lang mysterieus doen over de kansen van zijn Duitse pupil en uiteindelijk blijkt het zo te zijn dat de jongeling eigenlijk nooit echt een eerlijke kans heeft gehad.

Artikel gaat verder onder video

Nieuws al lang bekend

De Duitse krant BILD komt namelijk met een aantal opmerkelijke zaken naar voren rondom de aanstelling van Hülkenberg en het vertrek van Schumacher. De krant onthult dat het vertrek van Schumacher eigenlijk al tijdens het weekend de Grand Prix van Brazilië een publiek geheim in de paddock was en dat eigenlijk iedereen wel wist wat er stond te gebeuren, maar dat er geen enkele communicatie richting Schumacher zelf ging.

Slechte nieuws in de lobby

De zoon van de zevenvoudig wereldkampioen kreeg pas op de woensdag in de week voor de Grand Prix van Abu Dhabi te horen dat hij het veld moest ruimen. Dat zou niet op een al te chique manier gegaan zijn, de Duitse coureur kreeg namelijk van Guenther Steiner in de lobby van het Rotana Resort in Abu Dhabi het slechte nieuws over het niet verlengen van zijn contract. Ook weet BILD nog te melden dat er op geen enkel moment in het seizoen serieuze onderhandelingen hebben plaatsgevonden.