Brian Van Hinthum

Dinsdag 22 november 2022 12:05

Max Verstappen heeft zich met zijn tweede wereldkampioen in een illuster rijtje namen weten te scharen en de wereldkampioen wordt dan ook in binnen- en buitenland geroemd om zijn kwaliteiten. Zo ook bij onze oosterburen, waar Nico Rosberg hem nu al schaart onder 'de beste coureurs aller tijden'.

Verstappen heeft zondag met een overwinning op het Yas Marina Circuit zijn beste seizoen in de Formule 1 weten af te sluiten met overwinning nummer vijftien van dit seizoen. De Nederlander was eigenlijk het hele weekend weer oppermachtig op het circuit waar hij zich in 2021 voor het eerst tot wereldkampioen wist te kronen. Het was de kers op de taart een op rolletjes verlopen seizoen. Een opluchting, nadat sommige fans na twee uitvalbeurten in de eerste drie races de Nederlander al hadden afgeschreven. De RB18 begon echter te draaien en er is daarna nooit meer teruggekeken.

Beste aller tijden

Inmiddels is het niet meer zo dat er alleen in Nederland met grote bewondering gekeken wordt naar de Red Bull-coureur. Ook bij het Britse Sky Sports wordt de Nederlander door Rosberg gecomplimenteerd bij Any Driven Monday. "Hij is een ongelofelijke coureur. Ik denk dat het nu al makkelijk is om te zeggen dat hij één van de beste aller tijden gaat worden. Als je puur naar de statistieken kijkt, is hij dat nu eigenlijk al."

Nu al beter dan Alonso?

De wereldkampioen van 2016 vervolgt zijn betoog: "Hij is een tweevoudig wereldkampioen en hij heeft al zoveel race-overwinningen, meer dan Fernando Alonso. Hij is nu al één van de beste coureurs aller tijden en dit is nog maar het begin. Hij gaat het het komende decennium bevestigen, zeker weten. Zijn niveau van rijden is fenomenaal en het is geweldig om dat van dichtbij mee te mogen maken", besluit de Duitser zijn lofzang.