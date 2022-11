Brian Van Hinthum

Maandag 21 november 2022 11:23

Sergio Pérez moest één week na de tumultueuze Grand Prix van São Paulo uiteindelijk alsnog zijn meerdere erkennen in Charles Leclerc om de tweede plek in het kampioenschap. Het was de afsluiting van een roerige week binnen het team van Red Bull Racing en Jacques Villeneuve is benieuwd hoe zich dat allemaal volgend jaar gaat ontvouwen.

Het werd na het vele gedoe in Brazilië interessant om te zien hoe Verstappen en Pérez het weekend gingen invullen en of er bijvoorbeeld hulp van Verstappen zou komen voor zijn Mexicaanse teamgenoot. In de kwalificatie toonde de Nederlander ging een goede ploegmaat door Pérez met een tow richting de tweede plek in de startopstelling te helpen. Op zondag kon de wereldkampioen echter weinig meer betekenen voor zijn oudere teamgenoot en dus moest Pérez alsnog zijn meerdere erkennen in Leclerc.

2023

Niet het ideale einde aan dit seizoen dus voor de man uit Guadalajara, zag ook Villeneuve. De Canadees denkt dat volgend seizoen belangrijk wordt voor de nummer drie in dit wereldkampioenschap. "Pérez was in het begin van het seizoen sterk, daarna vond ik hem onzichtbaar. In de laatste races leefde hij weer op en was competitief. Maar over het jaar als geheel, had hij wel beter gekund. 2023 wordt belangrijk voor hem. Red Bull heeft Daniel Ricciardo straks achter de hand, al zal hij ook veel voor marketing en media-activiteiten worden ingezet. Daar is hij goed voor. Ze praten ook met Lando Norris, al moet je daar verder niet teveel waarde aan hechten", schrijft hij in zijn column voor Formule1.nl.

Vaders

Ook in de media was het na afloop van de race in São Paulo moddergooien geblazen, zo hoorden we onder meer papa Pérez een aantal uitspraken doen. Dat is niet de bedoeling, meent Villeneuve. "Teams moeten altijd blijven voorsorteren. Je wilt niet verrast worden zoals Alpine overkwam. Ik vind wel dat Pérez’ vader zich er buiten moet houden. In deze tijden van social media hebben ouders een grote stem die overal gehoord wordt. Maar dat mag niet gebeuren, zij moeten er niet bij betrokken worden. Daarom zie je ook dat Jos Verstappen steeds minder zichtbaar is, hij wordt er steeds meer buiten gehouden en dat is goed."