Lars Leeftink

Maandag 21 november 2022 22:05 - Laatste update: 23:11

Dinsdag van 06:00 uur tot 15:00 uur Nederlandse tijd gaat de testdag in Abu Dhabi plaatsvinden. De testdag op het Yas Marina Circuit, twee dagen na de laatste race van het seizoen, is de allerlaatste dag dat er actie op de baan is in 2022 voordat er in februari 2023 weer testdagen zijn. Een overzicht van welke coureurs er dinsdag in actie gaan komen.

Elk team moet dinsdag met twee auto's meedoen: één auto voor het testen van Pirelli-banden, bestuurd door coureurs met een geldige superlicentie. De tweede auto is voor jonge coureurs met twee of minder Grand Prix-starts (Young Driver dus). Ook ervaren coureurs mogen dus gewoon aan deze testdagen mee gaan doen. Onder meer Fernando Alonso en Pierre Gasly gaan hun nieuwe auto voor het eerst echt mogen uitproberen. Het is een belangrijke dag voor de teams, aangezien er dit seizoen maar drie testdagen zijn in 2023 (23-25 februari) voordat het seizoen begint.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Speciale records Verstappen, historisch slecht seizoen Hamilton | Abu Dhabi stats

Rookie test

De rookies die dinsdag in actie gaan komen zijn een mix van coureurs die volgend jaar in de Formule 2 of in andere raceklassen te zien zijn, en coureurs die volgend jaar hun debuut gaan maken in de Formule 1. Nyck de Vries, Logan Sargeant en Oscar Piastri horen bij de laatste groep. Zij gaan belangrijke kilometers maken richting hun eerste race in maart. Voor Frederik Vesti en Robert Shwartzman is het een mooie kans om zich te laten zien. De volgende rookies gaan een auto van de F1-teams besturen in Abu Dhabi.

Red Bull Racing: Liam Lawson

Ferrari: Robert Shwartzman

Mercedes: Frederik Vesti

Alpine: Jack Doohan

McLaren: Oscar Piastri

Alfa Romeo: Theo Pourchaire

Aston Martin: Felipe Drugovich

Haas F1: Pietro Fittipaldi

AlphaTauri: Nyck de Vries

Williams: Logan Sargeant

Banden test

Naast de rookie die in actie moet komen tijdens de testdag in Abu Dhabi, komen ook andere coureurs met race-ervaring in de Formule 1 gewoon in actie om de banden van Pirelli voor 2023 te testen. Dit is tijdens het seizoen 2022 ook al een paar keer gedaan tijdens een tweede vrije training, maar zowel Pirelli als de teams willen elke kans aangrijpen om data te verzamelen. Ook geeft het de coureurs die naar nieuwe teams gaan de kans om te wennen aan de auto waar ze volgend seizoen in gaan rijden. Daarom komen onder meer Nico Hülkenberg, Pierre Gasly en Fernando Alonso tijdens hun testdagen gewoon in de auto zitten om rondjes te rijden. Red Bull, Mercedes, Ferrari en Aston Martin hebben besloten om beide coureurs (met ervaring) rondjes te laten rijden. Zhou Guanyu, Esteban Ocon en Kevin Magnussen zijn de enige drie coureurs van de grid van 2023 die dinsdag niet in actie komen.

Red Bull Racing: Max Verstappen en Sergio Pérez

Ferrari: Charles Leclerc en Carlos Sainz

Mercedes: Lewis Hamilton en George Russell

Alpine: Pierre Gasly

McLaren: Lando Norris

Alfa Romeo: Valtteri Bottas

Aston Martin: Fernando Alonso/Lance Stroll

Haas F1: Nico Hülkenberg

AlphaTauri: Yuki Tsunoda

Williams: Alexander Albon