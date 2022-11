Lars Leeftink

Donderdag 17 november 2022 20:53 - Laatste update: 20:56

Volgens Valtteri Bottas is Max Verstappen in Brazilië in de fout gegaan. De Fin had Verstappen zijn P6 graag terug zien geven aan Sergio Pérez, die hem daarvoor er nog langs had gelaten. Bottas kan zich ook in de situatie van beide coureurs verplaatsen.

Bottas kent de situatie waarin Pérez en Verstappen zich in bevinden namelijk maar al te goed. Bottas reed zelf jaren als tweede coureur in een team waar Lewis Hamilton, zeker na het vertrek van Nico Rosberg, de duidelijk kopman was. Het zorgde ook bij Bottas voor frustraties. De Fin, nu coureur van Alfa Romeo, kan toch niet begrijpen dat Verstappen besloot in Brazilië zijn P6 niet af te staan aan Pérez nadat bleek dat hij P4 en P5 (Charles Leclerc en Fernando Alonso) niet meer in ging halen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hamilton en Verstappen hebben legendarische mijlpalen in zicht | Abu Dhabi GP stats

Bottas

In gesprek met Motorsport.com gaat Bottas in op de situatie bij Red Bull, dat beide kampioenschappen al lang en breed gewonnen heeft. "Vertrouwen is alles. Het is belangrijk dat je het spel volgens de regels speelt. Het is dus zaak om goed te communiceren en dat de team spirit juist is." Was Bottas dan verrast over de keuze die Verstappen en zijn reactie. "Ja, gezien zijn situatie in het kampioenschap. Maar ik ken de achtergrond verder niet." Red Bull en Verstappen lieten al weten dat het, zoals Bottas zegt, inderdaad vooral aan de communicatie lag in Brazilië.

Reactie

Volgens Bottas hebben zowel Verstappen als Pérez reacties die deels te begrijpen vallen. "Ik heb in beide situaties gezeten. Het hangt ervan af. Met dit soort zaken is communicatie de sleutel. Ik heb in de afgelopen jaren geleerd dat vooraf bepaalde scenario's bespreken de zaken veelal makkelijker maakt in plaats van dat dit tijdens de race gebeurt. Het komt dan als een verrassing, de coureur is niet voorbereid en dat maakt het accepteren moeilijk. Communicatie is dus het belangrijkste en het hangt dus af van de situatie: gaat het om een positie in het kampioenschap of zit je met een bepaalde strategie op dat moment? Al dit soort zaken spelen mee. Zodra je de situatie begrijpt, is het in orde. Onduidelijkheid kan problemen veroorzaken."