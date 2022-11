Redactie

Donderdag 17 november 2022 10:42

Dat Formule 1-coureurs wereldwijd herkend worden is een gegeven. De fanbase van de sport is de afgelopen jaren enorm gegroeid, wat betekent dat de rijders steeds meer in de belangstelling staan. Dat is echter niet altijd zo leuk als het misschien klinkt, bijvoorbeeld tijdens een etentje.

Op social media gaat momenteel een video viral waarop te zien is hoe Ferrari-coureur Charles Leclerc tijdens een diner een vragenvuur ondergaat van een Nederlandse Formule 1-fan. De 25-jarige Monegask houdt zich netjes staande, maar wil ogenschijnlijk de focus liever verleggen naar zijn bord met eten. Zo klinkt het onder andere: "Hoe ga je volgend jaar van mijn Max Verstappen winnen, mijn Nederlandse vriend?" In de reacties onder de video denkt men te weten wie de vragensteller is. Afgaand op de stem wordt Michel Perridon meerdere keren genoemd: een zeer succesvolle Nederlandse ondernemer die onder andere onderdeel uitmaakt van 'de dragons' in de Nederlandse variant van het programma 'Dragons' Den.' Bekijk de video hieronder en het oordeel zelf.

Artikel gaat verder onder video