Remy Ramjiawan

Woensdag 16 november 2022 14:50

Paul Monaghan, hoofd-engineer van Red Bull Racing, wil graag de verwarring over de technische kennis van Max Verstappen uit de wereld helpen. Guillaume Rocquelin gaf in een eerder interview aan dat de Nederlander, in vergelijking met zijn voorgangers bij Red Bull Racing, technische kennis tekort kwam. Maar Monaghan wijst naar een slechte vertaling van het interview en stelt dat Verstappen juist 'technisch zeer begaafd is'.

Rocquelin deed vorige week bij Eurosport zijn verhaal over Verstappen. Daarin stelde hij dat de tweevoudig kampioen op het technische vlak nog wat te winnen had: "Max is technisch zwak in vergelijking met andere coureurs met wie we hebben gewerkt." De regerend kampioen werd daarin onder anderen vergeleken met Sebastian Vettel, die zou juist over heel veel technische kennis beschikken. Monaghan was aanwezig bij de persconferentie van de Grand Prix van São Paulo en ging daar in op de opmerking van zijn collega en hij wilde de uitspraak graag even nuanceren.

'Hij weet waar hij het over heeft'

"Als we even wat dingen mogen rechtzetten", zo begon Monaghan. "Het was een slechte vertaling van een interview van een collega van mij. Dus het is verkeerd geciteerd. Echter, om je vraag te beantwoorden. Max is technisch zeer begaafd. Hij heeft als jongeling veel werk verzet, vaak begeleid door zijn vader. En daar zie je de erfenis van", gaat de Brit verder. Monaghan wijst dan ook naar de feedback van de Limburger, die in zijn ogen juist erg waardevol is. "Hij weet waar hij het over heeft binnen de auto en hij weet wat hij wil. En met zijn engineers weten ze een auto af te leveren die hij mooi uitgebalanceerd vindt, makkelijk te besturen - nou ja, niet per se makkelijk te besturen, maar wel rijdbaar - en daarnaast zorgt hij goed genoeg voor zijn banden, zodat dat elke situatie aankan", voegt Monaghan toe.

Paul Monaghan & Adrian Newey

Verbeterpunten

Natuurlijk heeft de Nederlander ook verbeterpunten, al weet Monaghan niet zeker of Verstappen op dat commentaar zit te wachten, zo glimlacht hij. "En als je kijkt naar zijn staat van dienst in de afgelopen seizoenen dat hij bij ons was, dan is dat verbluffend. Hij zou dat niet bereiken als hij geen uitzonderlijke coureur was. Kan hij zich verbeteren? Ja, natuurlijk kan hij dat. Hij zal me dat misschien niet in dank afnemen. Maar ik denk dat er gebieden zijn waar hij iets beter kan worden", zegt de Brit. Uiteindelijk is het aan Verstappen om het uiterste uit de auto's te trappen die hij krijgt en Monaghan is zich zeer bewust van die rolverdeling. "Hij zal na elk seizoen bij zichzelf te rade gaan, om te kijken wat hij beter kan doen voor het volgende jaar. En het is aan ons om hem een auto te geven, waarin hij die vaardigheden kan demonstreren", aldus de hoofd-engineer van het Oostenrijkse team.