Verstappen en Pérez volgende in reeks aan teamgenoot-rellen op Interlagos

Lars Leeftink

Dinsdag 15 november 2022 16:27 - Laatste update: 16:54

Het circuit Interlagos was afgelopen weekend het decor voor meerdere onderonsjes tussen teamgenoten. Bij Red Bull, Ferrari, Alpine en Aston Martin rommelde het, maar ook in het verleden ging het al een paar keer fout op hetzelfde circuit.

Het was afgelopen weekend wel erg vaak raak. Vier teams moesten tijden de race (of sprintrace) alle zeilen bijzetten om beide coureurs tevreden te houden, en in een paar gevallen lukte dit niet. Ondanks dat afgelopen weekend extreem was, is het zeker niet de eerste keer dat het fout ging tussen teamgenoten op Interlagos. Red Bull en Ferrari kunnen erover meepraten.

Vettel en Webber (2012)

We beginnen in 2012. Toen ging het om Sebastian Vettel en Mark Webber, teamgenoten tijdens de gloriedagen van Red Bull. De coureurs kwamen elkaar op de baan tegen op momenten dat Red Bull dit liever niet had. Het was bij de start van de race al raak, toen Webber besloot Vettel de pitmuur in te dwingen. Webber kwam zo voor Vettel terecht, waarna er in die openingsronde vervolgens veel gebeurde. Vettel zou dankzij een touché van Bruno Senna uiteindelijk achterwaarts op de baan terechtkomen, maar alsnog als zesde eindigen om wereldkampioen te worden. Webber werd vierde en kreeg tijdens die race de opdracht 'Multi 12' uit te voeren en Vettel erlangs te laten. Het was de voorloper van 'Multi 21', toen Vettel in Maleisië besloot teamorders van Red Bull te negeren en Webber in de slotfase van de race aan te vallen voor de zege. Voor Vettel was dit payback voor Brazilië 2012, omdat het hem tijdens de race op Interlagos niet beviel dat Webber zo met hem aan het racen was. Dit terwijl Webber niet meer meedeed om het kampioenschap.

Leclerc en Vettel (2019)

In 2019 was het de beurt aan Vettel om het aan de stok te krijgen met Charles Leclerc, de coureur die hem op de lange termijn moest gaan opvolgen bij Ferrari. Met nog zes rondjes te gaan reden beide coureurs richting het podium toen Vettel een poging waagde om Leclerc rechts in te halen. Hier slaagde Vettel in, waarna hij naar links begon te sturen. Aangezien Leclerc daar nog zat en niet van zijn lijn afweek, kwam het tot een botsing. De race van Leclerc was meteen afgelopen, terwijl even later ook die van Vettel voorbij was. Beide coureurs moesten vervolgens uitleg komen geven bij teambaas Mattia Binotto. Vettel was van mening dat het een ongeluk was, terwijl Leclerc het idee had dat Vettel niet naar links had moeten sturen.

Verstappen en Pérez (2022)

Het meest recente incident dat veel heeft losgemaakt is natuurlijk de ruzie tussen Verstappen en Pérez van afgelopen weekend. Verstappen was na een botsing met Lewis Hamilton tijdens de beginfase van de race teruggevallen en reed zich gedurende de race een weg naar P7. Vervolgens kreeg Pérez te horen dat hij Verstappen erlangs moest laten, zodat de Nederlander Fernando Alonso (P5) en Leclerc (P4) kon aanvallen. Dit lukte echter niet, waarna Pérez belooft was dat Verstappen hem er weer langs zou laten. Verstappen had hier echter geen zin in en bleef op P6 rijden. Pérez werd daardoor zevende. Na afloop leek de reden van deze beslissing naar buiten te komen: Perez was in Monaco tijdens de kwalificatie expres gecrasht, waardoor Verstappen geen pole position kon pakken. Pérez zou dit binnen Red Bull hebben toegegeven, en voor Verstappen zou dit dan een soort revanche zijn geweest. Verstappen had, zo zei hij zelf, in ieder geval 'zijn redenen' om teamorders van Red Bull te negeren.

Ocon en Alonso (2022)

Esteban Ocon en Fernando Alonso kwamen afgelopen weekend tijdens de sprintrace met elkaar in aanraking. Meerdere keren zelfs. Het eerste moment gebeurde omdat Ocon een mislukte aanval op Lando Norris moest herstellen en daarmee vervolgens Alonso raakte. De tweede keer was het op start-finish tijdens dezelfde ronde raak, een actie waar Alonso uiteindelijk vijf seconden straf voor kreeg. Na afloop van de sprintrace was Alonso helemaal klaar met Ocon en was hij 'blij dat het seizoen nog maar een race duurde en dat het dan voorbij was'. Ocon had hier niks op te zeggen en had zijn eigen mening. Ook tijdens de race kwamen ze elkaar nog tegen, maar tot een derde incident kwam het uiteindelijk niet.

Sainz en Leclerc (2022)

Bij Ferrari kwamen er tijdens de race van afgelopen weekend teamorders ter spraken. Sainz reed comfortabel op P3, terwijl Leclerc op een seconde of vier achter hem reed op P4. Leclerc vroeg om teamorders, maar kreeg die niet. Leclerc zit namelijk nog vol in gevecht met Pérez om P2 in het kampioenschap en had de drie extra punten graag gewild. Zowel Leclerc als Pérez heeft nu 290 punten. Sainz liet na afloop merken dat hij niet zo blij was met de vraag van Leclerc over de boardradio, maar de boardradio was pas na de race bij de Spanjaard terechtgekomen. Zijn veelzeggende antwoord: "Ik heb geen commentaar."

Stroll en Vettel (2022)

Het laatste incident was tussen teamgenoten Lance Stroll en Vettel. Tijdens de negende ronde van de race probeerde Vettel langs Stroll te gaan, maar de Canadees was hier niet van gediend. Stroll forceerde Vettel op het gras, iets wat de FIA uiteindelijk niet goed zou keuren. Hij kreeg een straf van vijf seconden voor het incident. Volgens Vettel was het 'onnodig' en was het beter geweest als beide coureurs samen hadden gewerkt. Stroll zelf had geen idee dat hij zijn teamgenoot van de baan had geduwd.