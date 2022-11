Brian Van Hinthum

Maandag 14 november 2022 09:37

Max Verstappen heeft zondagavond in São Paulo bepaald geen vrienden gemaakt met zijn acties tegenover Sergio Perez. Ook Ralf Schumacher is van mening dat de Nederlander verkeerd uit de hoek is gekomen met zijn gedrag in Zuid-Amerika en denkt dat het tijd is voor verandering.

De Grand Prix van São Paulo werd een dag om snel te vergeten voor Verstappen en Red Bull. De Nederlander kwam in de beginfase van de race tot crashen met Lewis Hamilton, waardoor hij veroordeeld was tot het maken van een inhaalslag. Uiteindelijk wist hij als zesde over de streep te komen, voor de deur bij Perez. De Nederlander weigerde een teamorder te verlenen en de Mexicaan vrijwillig voor te laten met het oog op de strijd om de tweede plek in het wereldkampioenschap. Het zorgde voor een stortvloed aan kritiek op de tweevoudig wereldkampioen.

Perez de vechter

Met name op social media werd de Nederlander hard aangepakt, maar ook Perez zelf kon de actie van zijn teamgenoot absoluut niet waarderen. Meteen op de boardradio trok de Mexicaan al fel van leer en ook na afloop van de race hield hij zich niet in. "Ik denk dat als hij twee kampioenschappen heeft, dat aan mij te danken is", klonk het onder meer. Schumacher begrijpt de frustraties wel. "Ik denk dat Perez in het eerste jaar heeft laten zien hoe goed hij kan vechten voor het team", zei de Duitser na afloop bij RTL.

Niet helemaal menselijk

De oud-coureur en broer van Michael Schumacher denkt dan ook niet dat Verstappen zichzelf een goede dienst heeft bewezen in Brazilië. "Volgens mij was het tijd om hem terug te pakken. Het is een beetje straatvechter-mentaliteit en egoïsme. Natuurlijk is hij super succesvol, maar acties als dit kunnen je ook de steun binnen het team kosten. Ik weet niet of zoiets het waard is. Het is niet helemaal menselijk. Hij moet zichzelf nu bij elkaar rapen en zijn koppigheid aan de kant schuiven", besluit Schumacher.