Russell niet op hoogte gebracht van waterlek dat hem bijna de race kostte

Vincent Bruins

Zondag 13 november 2022 23:42 - Laatste update: 23:45

George Russell leidde de Grand Prix van São Paulo van start tot finish op weg naar zijn allereerste overwinning in de Formule 1. Hij liep die zege op het circuit van Interlagos echter bijna mis. Het blijkt dat zijn Mercedes-bolide een waterlek had.

Russell kwalificeerde zich als derde voor de Sprint op de zaterdag, maar wist Max Verstappen te verslaan om zo pole positie te hebben voor de race van zondag. De Brit had een raketstart en domineerde in Brazilië. Hij zou alleen eventjes de leiding opgeven tijdens de tweede ronde pit stops. Achteraf bleek zijn overwinning in gevaar. Er lekte water uit zijn auto. Mercedes had het benauwd en wist niet of Russell de finish zou halen.

Onduidelijk of Russell kon finishen

"We hadden een waterlek in de auto door de gehele race en het was onduidelijk of we de eindstreep überhaupt zouden halen," vertelde teambaas Toto Wolff aan onder andere GPFans. "We hebben erover gediscussieerd via de intercom en we waren het met elkaar eens dat we hem gewoon tot het eind zouden laten rijden, zelfs zonder water of wat er dan nog was om de auto af te koelen en gewoon proberen de race te finishen." Mercedes wilde niet dat Russell zich zorgen zou maken over het waterlek. Op die manier kon de coureur zich volledig focussen op het behalen van die eerste Grand Prix-overwinning.

Geen team orders

Ook legde Wolff uit dat er geen team orders in het spel waren tussen Russell en Lewis Hamilton: "Als team heeft vrij kunnen racen bij ons altijd voorop gestaan en we hebben het nooit anders gedaan, tenzij een coureur mathematisch gezien niet meer voor het kampioenschap vocht, maar de ander nog wel. We keken er eerlijk gezegd naar uit om hen op gelijk niveau te zien racen met elkaar met dezelfde band en daar hebben we ook over gepraat in de strategievergadering vanmorgen."