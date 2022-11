Sam Hall & Brian van Hinthum

Zondag 13 november 2022 12:52

George Russell is de naam van de man die zondag de Grand Prix van São Paulo vanaf de pole position zal beginnen. Lewis Hamilton start in zijn kielzog op de tweede stek en al snel werd er door fans gesproken over een mogelijkheid op teamorders van de Mercedes-pitmuur. De jongste van het stel weet zeker dat het niet zo ver gaat komen.

Mercedes zal er naar alle waarschijnlijkheid geen rekening mee hebben gehouden dat ze dit jaar nog eens vanaf de voorste startrij mochten gaan beginnen. Dat gaat echter zondag tóch gebeuren, want met een uitstekende sprintrace van Russell en Hamilton en de gridstraf van Carlos Sainz, gaan zij de race op zondag vanaf een complete eerste Mercedes-startrij aanvangen. Hamilton kan dan op jacht naar tóch nog een overwinning in zijn momenteel overwinning-loze seizoen, maar daarvoor zal hij wel moeten zien af te rekenen met zijn teamgenoot en de getergde Max Verstappen achter zich.

Geen team orders

Kortom: we kunnen absoluut een hoop spektakel verwachten tijdens de race in São Paulo. Natuurlijk zullen alle ogen gericht zijn op Hamilton, die dit seizoen dus nog niet wist te winnen en hardop droomt om dat in het land waar hij zo geliefd is en deze week tot ereburger werd uitgeroepen te doen. Kwade tongen op social media spraken direct van de mogelijkheid tot teamorders in het voordeel van de zevenvoudig wereldkampioen, maar voor die mensen heeft Russell een duidelijke boodschap: "Er gaan zeker geen enkele teamorders zijn", zegt de jongeling.

Verschillende tactieken

Hij legt uit waarom: "Wij allebei gaan strategisch te werken om de overwinning voor het team proberen binnen te halen. In Mexico hanteerden we allebei dezelfde strategie en dat beïnvloedde ons allebei. We zullen eerlijk tegen elkaar racen, dat is een ding dat zeker is. Ik weet zeker dat we gaan proberen om de strategieën te splitten zodat we alle opties coveren. Hopelijk komt één van ons blij weg hier. Ik denk dat we in ieder geval beiden weten door de recente ervaring dat we twee verschillende wegen op moeten gaan."