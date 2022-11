Remy Ramjiawan

Zaterdag 5 november 2022 10:41

Als het aan Franz Tost ligt, dan stopt het succes van Nyck de Vries niet bij AlphaTauri. De teambaas vindt dat het team dit seizoen, ietwat tegenvalt, maar hij wil de Nederlander volgend jaar voorzien van goed materiaal. Daarnaast was de verwachting dat De Vries volgend jaar als nummer één van het team door het leven gaat, maar zo'n verdeling past volgens Tost niet bij een team als AlphaTauri.

De Vries mocht in Mexico nog zijn laatste meters voor het team van Mercedes rijden, voordat hij later deze maand tijdens de Young Driver Test zal instappen in de AlphaTauri. In gesprek met Jack Plooij in het Race Café onthult Tost dat het team De Vries moet gaan voorzien van een sterk pakket en dan komt het volgens hem wel goed. "Ik hoop dat de auto van volgend jaar een stuk competitiever zal zijn. Dat is allesbepalend. Als Nyck maar een goede wagen krijgt, dan komt het goed", opent de Oostenrijker.

'Geen nummer één en twee'

Helmut Marko vertelde na de bekendmaking dat De Vries onderdeel wordt van de Red Bull-familie, dat de Nederlander door zijn ervaring, als nummer één van het team zal worden beschouwd. De teambaas van AlphaTauri weerlegt die uitspraak: "Nee, in ons team is er geen nummer één of twee. Beide coureurs krijgen dezelfde auto en worden hetzelfde behandeld. En hun snelheid bepaalt wie er bovenaan staat. Het is niet alsof het team gaat zeggen: Deze coureur wordt benadeeld. Nee geen sprake van. Dat past niet bij Scuderia AlphaTauri."

Succes

De Vries heeft bijna overal voor de prijzen gestreden en er enkele mee naar huis genomen. Naast Yuki Tsunoda, die nog altijd wat grillig is, lijkt het niet onverstandig om te gaan leunen op de Nederlander. Tost verwacht dan ook dat De Vries de lijn van succes bij AlphaTauri kan gaan voortzetten. "Hij is nu 27 jaar oud. Hij heeft al heel wat race-ervaring en was in het verleden ook succesvol. Ik maak me absoluut geen zorgen dat zijn successen bij ons team opeens zullen ophouden", aldus Tost.