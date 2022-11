Jan Bolscher

Jack Plooij heeft het opgenomen voor collega-pitreporter Ted Kravitz. De Britse verslaggever ligt onder vuur nadat Max Verstappen en Red Bull Racing Sky Sports hebben geboycot vanwege een naar eigen zeggen reeks denigrerende uitspraken.

Sky Sports is de grootste televisieploeg in de Formule 1-paddock, met een Britse, Duitse en Italiaanse tak. Tijdens het raceweekend in Mexico werd bekend dat Verstappen, en daarna ook de andere kopstukken van Red Bull Racing, met geen van deze edities in gesprek zou gaan vanwege de "respectloze" manier waarop er over de Nederlander en zijn team zou worden gesproken. Zo ging er na het raceweekend in de Verenigde Staten een filmpje rond waarin Kravitz in zijn eigen video-item 'Ted's Notebook' naar Verstappen verwijst als 'that guy.' Ook haalde hij de seizoensfinale in Abu Dhabi van afgelopen jaar opnieuw aan.

Red Bull niet in gesprek met Sky Sports in Mexico

GPFans begreep afgelopen zaterdag van Red Bull Racing dat de boycot niet alleen vanwege deze uitspraken werd ingezet, maar dat dit wel de spreekwoordelijke druppel was die de emmer deed overlopen. Verstappen zelf zei er na afloop van de race in Mexico het volgende over: "Dit hele jaar wordt er al gestookt en zijn ze niet respectvol. Met name één persoon in het bijzonder", doelde de Limburger vermoedelijk op Kravitz. "Op een gegeven moment is het genoeg en accepteer ik het niet meer. Je kunt niet in het verleden blijven leven, je moet verder gaan. De sfeer op social media is giftig en zo maak je het alleen maar erger."

Ted Kravitz

In de voorbeschouwing op de Grand Prix van Mexico wordt het onderwerp door de mannen van het Race Café van Ziggo Sport besproken. "Ted Kravitz is een man die in de pits loopt en met z'n Ted's Notebook altijd wel een beetje een scherp randje heeft", trapt Robert Doornbos af. "In dit geval ging hij echt te ver. Het was niet objectief, hij haalde wéér Abu Dhabi erbij en betichte Max er zelfs van dat hij het kampioenschap had geroofd 'robbed it' van Lewis Hamilton. Kijk, dat je pro Lewis bent omdat je Engelse media bent... Dat kan. Maar je moet wel gewoon bij de feiten blijven. Dat kampioenschap is gewonnen zoals het is gewonnen."

Plooij neemt het op voor Kravitz

Plooij sprak op zondagochtend met Kravitz en neemt het in het programma voor zijn voormalige collega op: "Als je goed naar dat interview luistert... Hij loopt in zijn notebook door het paddock en vertelt dat het een heel mooi script voor een film zou zijn. Daar zijn vervolgens knipjes ingemaakt. Iedereen krijgt alleen dat laatste stuk te horen, waarin hij vertelt: het zou zomaar kunnen zijn dat hij is beroofd. Niet Max, maar de titel. Dus Hamilton is beroofd. Hij noemt de hele naam Max Verstappen niet eens."

Jack Plooij

Zondebok

Op de vraag wie hij daar dan mee bedoelde, antwoord Plooij: "Ja, maar wacht even. Het wordt wel weer enorm versterkt door die Engelsen. De Engelse pers is al jarenlang bezig om Red Bull en Max te bashen, en dat vind ik niet goed. Hij heeft nog even een toegevoegd appje naar mij gestuurd: 'Ik heb op geen enkel moment gezegd wat Christian Horner, Jos [Verstappen], Raymond [Vermeulen] of wie dan ook denken dat ik heb gezegd en blijkbaar boos over zijn.' Het is een beetje een spel. De Engelsen zijn bezig Max en Red Bull te bashen, en hij wordt nu een beetje als zondebok naar voren geschoven. Maar dat is hij niet. Ik neem het voor hem op", klinkt het.