Jan Bolscher

Maandag 31 oktober 2022 21:28 - Laatste update: 09:19

Daniel Ricciardo is George Russell naar eigen zeggen dankbaar voor zijn late pitstop tijdens de Grand Prix van Mexico. De bandenwissel droeg er namelijk aan bij dat de McLaren-coureur zijn zevende plek mocht behouden.

Ricciardo begon als elfde aan de race op het Autódromo Hermanos Rodríguez, maar verloor bij de start direct een aantal plaatsen. De Australiër hield zijn hoofd echter koel en vocht zich een weg naar voren, tot hij contact maakte met de AlphaTauri van Yuki Tsunoda. Het kwam Ricciardo op een tijdstraf van tien seconden te staan, waardoor een puntenfinish in eerste instantie ver weg leek. Op de zachte band ging de goedlachse coureur echter in hoog tempo door het veld, om uiteindelijk op de zevende plaats te eindigen. Om die plek te behouden na de race moest er nog wel een gat van tien seconden geslagen worden naar de nummer acht: Esteban Ocon.

Dreiging van blauwe vlaggen

In de slotfase van de race bedroeg het gat iets meer dan tien seconden, maar Russell kwam in hoog tempo dichter bij, waarmee Ricciardo op een ronde zou worden gezet en blauwe vlaggen te zien zou krijgen. Dat zou een aantal kostbare seconden hebben gekost, maar de Mercedes-coureur besloot naar binnen te gaan voor een setje softs, om zo de snelste raceronde op zijn naam te schrijven. "In de laatste paar ronden was ik behoorlijk nerveus omdat George dichterbij kwam", vertelt Ricciardo. "Ik wist dat ik een paar seconden zou verliezen en weer achter Ocon terecht zou komen."

Biertje voor Russell

De man uit Perth vervolgt: "Ik pushte als een gek om een voorsprong van twee seconden [op Russell, red.] te houden. Toen ik hoorde dat hij een pitstop maakte om voor de snelste raceronde te gaan, dacht ik: 'Hij weet dit vast niet, maar hij krijg hoe dan ook een biertje van me." Over die tien seconden straf en de bijbehorende twee strafpunten, heeft hij een duidelijke mening: "Ik heb de herhaling een paar keer gezien en de meeste verantwoordelijkheid ligt bij mij, maar ik heb niet het gevoel dat het honderd procent mijn fout was."