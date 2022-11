Remy Ramjiawan

Zondag 30 oktober 2022 16:52

Valtteri Bottas heeft zaterdag in Mexico vriend en vijand verrast met de behaalde zesde startpositie. De Fin staat daarmee tussen Carlos Sainz en Charles Leclerc in en dat had hij van tevoren toch niet verwacht.

De tienvoudig racewinnaar wist vorig jaar nog de pole position op het Autódromo Hermanos Rodríguez te pakken. Dit jaar moet hij het doen met een P6. Toch kan hij trots zijn op zichzelf, want met een Alfa Romeo is een top zes plek niet gegarandeerd. Teamgenoot Zhou Guanyu vertrekt vanavond vanaf de twaalfde plaats en kan er voor zorgen dat Alfa Romeo met twee auto's in de punten zal finishen.

Artikel gaat verder onder video

Bonus

Het hele weekend wist Bottas zichzelf al in de top tien te rijden, met als hoogtepunt de kwalificatie. "Ja, je kan wel zeggen dat het een goede dag is. Natuurlijk was het wel een verrassing. We zijn al vanaf de start van het weekend enorm sterk dus ik voel me wel comfortabel", zo legt hij uit aan onder meer GPFans. De Fin zag dan ook dat een goed resultaat mogelijk was, al is een zesde plek meer dan hij had verwacht. "We gingen ervan uit dat een goede kwalificatie ons op P7 zou brengen, dat we nu de Ferrari's splitten, dat is een bonus", zo gaat hij verder.

Mexico 2021

OOK INTERESSANT: Gasly onthult alarmerend gedrag van fans in Mexico: "We hebben nooit beveiliging"

Bottas heeft in Mexico vaak iets extra's. Vorig jaar was hij nog de snelste man op zaterdag. "Het lijkt wel of dit circuit altijd goed is voor mij. Vorig jaar wist ik de pole te pakken en dat laat toch wel zien dat dit één van de circuits is waar ik echt van houd", zegt de Fin. Sochi is ook altijd een circuit geweest waarop Bottas goed uit de verf komt en de baancondities zijn vergelijkbaar. "Een circuit met glad asfalt en weinig grip, het zorgt ervoor dat je op een bepaalde manier moet rijden en dat ligt mij wel", concludeert de Alfa Romeo-coureur.

OOK INTERESSANT: Weersverwachting GP van Mexico: kans op neerslag daalt in zonovergoten Mexico