Naast de Formule 1-coureurs hoeven ook de teambazen het vast en zeker niet te doen met een modaal inkomen. De heren hebben één van de lastigste taken van iedereen op de grid, want zij moeten telkens het hele zooitje bij elkaar houden. Maar wat schuift dat nu eigenlijk, zo'n stressvolle baan als teambaas in de koningsklasse?

De Formule 1 staat over het algemeen bekend als één van de sporten waar het meeste geld in omgaat ter wereld. Veel van die knaken zitten hem natuurlijk in de coureurs, teams, circuits, auto's en technologische ontwikkelingen zelf, maar ook de het selectieve groepje van de tien teambazen die aan het roer van de Formule 1-teams staan, verdienen een aardig zakcentje met hun taak als leider van de renstal.

Hoeveel verdienen de Formule 1-teambazen?

Daar waar de grote bazen vroeger in veel gevallen vanuit de luwte opereerden, zijn ze anno 2023 populairder dan ooit. Dat komt mede door de populaire Amerikaanse hitserie Drive to Survive, die ervoor heeft gezorgd dat mannen als Toto Wolff, Guenther Steiner en Christian Horner in een ander daglicht werden geplaatst en steeds meer naar de voorgrond zijn gekomen binnen de koningsklasse.

Het is aan hen de taak om alles binnen het team in goede banen te leiden en dat is natuurlijk geen gemakkelijke opgave in een complexe organisatie als een Formule 1-team. De heren moeten ervoor zorgen dat er een goede auto staat aan het begin van het jaar, dat de strategie-afdelingen de juiste keuzes maken en dat er monteurs staan die hun werk uitstekend doen tijdens een raceweekend. Kortom: eigenlijk alles wat je ziet gebeuren rondom jouw favoriete team komt op het bordje van de teambaas.

Daar moeten ze natuurlijk wel aardig voor betaald worden, zou je zeggen. Het ligt eraan hoe je het bekijkt, want over het algemeen zijn de lonen voor de teambazen een stuk lager dan voor de coureurs. Toch zullen de meeste heren niet op een houtje te hoeven bijten. Met name de teambazen van de grotere teams verdienen meerdere miljoenen per jaar, al is niet van alle teambazen bekend hoe veel ze precies verdienen.

Totale verdiensten

De meeste teambazen verdienen niet alleen hun geld met het werk als teambaas, maar zijn ook op allerlei manieren buiten het circuit om bezig met geld verdienen. Zowel voor als tijdens hun carrière aan het roer. Denk hierbij aan Wolff die grootaandeelhouder is in Brits chemiebedrijf INEOS en Horner die al enkele jaren meedraait bij het team van Red Bull Racing. Om die reden hebben we ook een schatting opgenomen van de totale bezittingen van de teambazen, die soms wat ruimer worden genomen omdat ze niet geheel bekend zijn. Daaruit blijkt dat de zakelijke Wolff overduidelijk de rijkste teambaas is die rondloopt op de grid.

