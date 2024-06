Strafpunten Formule 1: Dit is de stand van zaken richting de Grand Prix van Spanje

De strafpunten in de Formule 1 worden na elke race bijgewerkt. Na een aantal aanpassingen in de regels in 2023 waren de strafpunten wat ingedamd en zagen de superlicenties van de coureurs er wat rooskleuriger uit, maar er wordt in 2024 weer strenger gestraft. We zetten de stand van zaken op een rij richting race tien van het seizoen in Spanje.

Het huidige strafpuntensysteem in de Formule 1 werkt als volgt: wanneer een coureur binnen twaalf maanden twaalf strafpunten op zijn racelicentie bij elkaar rijdt, wordt hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd. Twaalf maanden nadat een strafpunt is opgelopen, komt deze weer te vervallen. Strafpunten worden uitgedeeld aan de hand van overtredingen en gaan vaak samen met andere penalty's zoals een tijdstraf of een gridstraf. De FIA heeft de wedstrijdleiding in 2023 geïnstrueerd iets minder gretig te zijn met het uitdelen van strafpunten. De afgelopen jaren werden deze bijvoorbeeld ook uitgedeeld als een coureur te vaak wijd ging, waardoor meerdere coureurs op een gegeven moment in de buurt van een schorsing zaten. Vanaf 2024 is het aantal strafpunten dat wordt uitgedeeld voor bijvoorbeeld het veroorzaken van ongelukken wel omhooggegaan.

Artikel gaat verder onder video

Straffen in Canada

Tijdens het evenement op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal zijn er verschillende straffen uitgedeeld. Ferrari moest de portemonnee trekken, nadat ze Charles Leclerc op intermediates naar buiten hadden gestuurd tijdens Vrije Training 2. Aangezien de wedstrijdleiding nog niet officieel had aangegeven dat het een wet track was, leverde dat een boete van €5.000 op. In dezelfde sessie kreeg Oscar Piastri een waarschuwing voor het negeren van instructies omtrent het afsnijden van de laatste chicane. Valtteri Bottas kreeg een gridstraf voor een late wissel van de batterij, maar hij en teamgenoot Zhou Guanyu zouden uiteindelijk vanuit de pitstraat starten, omdat Kick Sauber de specificatie van de achtervleugel had aangepast. Daniel Ricciardo kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor een valse start. Waar hij te vroeg vertrok, kwam de andere VCARB-coureur juist te laat aan. Yuki Tsunoda kreeg een boete van €10.000 voor het missen van het nationale volkslied op de grid. Het contact tussen Piastri en George Russell in de slotfase bleef onbestraft. Sergio Pérez heeft een gridstraf van drie plekken gekregen voor de volgende race in Spanje voor het terugrijden naar de pits met een gebroken achtervleugel. Red Bull Racing kreeg op haar beurt een boete van €25.000. Voor geen van deze vergrijpen zijn strafpunten uitgedeeld. In aanloop naar de Grand Prix op het circuit van Barcelona-Catalunya zal bij Nico Hülkenberg een strafpunt vervallen.

Red Bull Racing

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Max Verstappen 2 Las Vegas 2023 2 19 nov. 2024 Buiten de baan duwen van Leclerc Sergio Pérez 8 Singapore 2023

Japan 2023

Japan 2023

Abu Dhabi 2023

Saoedi-Arabië 2024 1

2

2

2

1 17 sep. 2024

24 sep. 2024

24 sep. 2024

26 nov. 2024

9 mrt. 2025 Veroorzaken botsing met Albon

Veroorzaken botsing met Magnussen

Inhalen van Alonso achter de Safety Car

Veroorzaken botsing met Norris

Unsafe release

Ferrari

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Charles Leclerc 0 – – – – Carlos Sainz 1 Miami 2024 1 5 mei 2025 Veroorzaken botsing met Piastri

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Lando Norris 0 – – – – Oscar Piastri 0 – – – –

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden George Russell 2 Las Vegas 2023 2 19 nov. 2024 Veroorzaken botsing met Verstappen Lewis Hamilton 4 België 2023 (Sprint)

Italië 2023 2

2 29 juli 2024

3 sep. 2024 Veroorzaken botsing met Pérez

Veroorzaken botsing met Piastri

Aston Martin

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Fernando Alonso 6 Australië 2024

China 2024 (Sprint) 3

3 24 mrt. 2025

20 apr. 2025 Veroorzaken crash van Russell

Veroorzaken botsing met Sainz Lance Stroll 7 Groot-Brittannië 2023

Las Vegas 2023

China 2024 2

3

2 9 juli 2024

19 nov. 2024

21 apr. 2025 Veroorzaken botsing met Gasly

Inhalen van Sainz bij dubbele gele vlag

Veroorzaken botsing met Ricciardo

Racing Bulls

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Yuki Tsunoda 2 Nederland 2023 2 27 aug. 2024 Veroorzaken botsing met Russell Daniel Ricciardo 2 China 2024 2 21 apr. 2025 Inhalen van Hülkenberg achter de Safety Car

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Nico Hülkenberg 1 Canada 2023 1 18 juni 2024 Te hard rijden onder rode vlag Kevin Magnussen 10 Saoedi-Arabië 2024

China 2024

Miami 2024 (Sprint)

Miami 2024 3

2

3

2 9 mrt. 2025

21 apr. 2025

4 mei 2025

5 mei 2025 Veroorzaken botsing met Albon

Veroorzaken botsing met Tsunoda

Meermaals voordeel uit buiten de baan gaan

Veroorzaken botsing met Sargeant

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Alexander Albon 0 – – – – Logan Sargeant 8 Italië 2023

Japan 2023

Mexico 2023

China 2024 2

2

2

2

3 sep. 2024

24 sep. 2024

28 okt. 2024

21 apr. 2025 Veroorzaken botsing met Bottas

Veroorzaken botsing met Bottas

Negeren gele vlag in kwalificatie

Inhalen van Hülkenberg achter de Safety Car

Alpine

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Esteban Ocon 3 Miami 2024 (Sprint)

Monaco 2024 1

2 4 mei 2025

26 mei 2025 Unsafe release

Veroorzaken botsing met Gasly Pierre Gasly 0 – – – –

Kick Sauber

Coureur Totaal Waar Punten Vervaldatum Reden Valtteri Bottas 2 Mexico 2023 2 29 okt. 2024 Veroorzaken botsing met Stroll Zhou Guanyu 2 Hongarije 2023 2 23 juli 2024 Veroorzaken botsing met Ricciardo

Gerelateerd