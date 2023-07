Rome E-Prix II: Dennis ziet wereldtitel dichtbij komen na crash Evans met Cassidy

Kimberley Hoefnagel

Zondag 16 juli 2023 16:01

Jake Dennis heeft de tweede E-Prix van Rome gewonnen en heeft hiermee een gigantische stap richting de wereldtitel gezet. Norman Nato werd tweede met een kapotte voorvleugel en Sam Bird kwam als derde over de finish.

De tweede E-Prix van Rome ging op zondagmiddag om 15:04 van start vanaf het Circuito Cittadino dell'EUR. Het was op dat moment 37 graden Celsius. Jake Dennis mocht vanaf pole vertrekken, met Nick Cassidy op P2, Norman Nato op P3 en Mitch Evans op P4. Na een goede start wist Nato voorbij te gaan aan Cassidy voor de tweede plek. De twee wisselden niet lang daarna echter weer van plek, waarna ook Evans voorbij kon aan Nato. Kort daarna moest de safety car voor het eerst de baan op komen. Evans verloor de wagen, waarna hij Dennis aantikte en vervolgens over de Envision-bolide van Cassidy heen vloog.

Chaotische fase

Dennis kon na het incident zonder problemen doorrijden, Cassidy viel een flink aantal plekken terug en Evans moest de pits in voor een nieuwe voorvleugel. De Kiwi keerde vervolgens terug op de baan, maar moest daarna weer de pits in vanwege problemen en zag zijn race zodoende vroegtijdig tot een einde komen. Dennis werd vervolgens aangetikt door Nato, die zijn voorvleugel brak maar alsnog door kon rijden. De chaos was hiermee nog niet ten einde. Ook Lucas di Grassi verloor zijn wagen, waarna zijn race er vroegtijdig op zat. Daarna kwam ook zijn teamgenoot Roberto Merhi naar binnen, al is op het moment van schrijven niet bekend waarom.

DENNIS WINS IN ROME 🔥🇮🇹@JakeDennis19 opens up a 24 point lead at the top of the Championship!!!@Hankook_Sport #RomeEPrix pic.twitter.com/NFowB7WZke — ABB FIA Formula E World Championship (@FIAFormulaE) July 16, 2023

Dennis de lachende derde

Met nog negen ronden te gaan had Dennis de leiding in handen, gevolgd door Nato op P2 en Bird op P3. Ondertussen bleef Cassidy steken op het middenveld. Een aantal rondes voor het einde keerde Robin Frijns ook terug naar de pits, ook bij hem was niet duidelijk wat hiervoor de reden precies was. António Félix da Costa kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het incident met Di Grassi. Dennis kwam uiteindelijk als grote winnaar uit de bus, gevolgd door Nato en Bird op P2 en P3. Door de P13 van Cassidy en de DNF van Evans zou Dennis de wereldtitel tijdens de eerste race in Londen al binnen kunnen gaan slepen.