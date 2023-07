Lars Leeftink

Vrijdag 14 juli 2023 16:41 - Laatste update: 16:44

Daniel Ricciardo, sinds dinsdag coureur van AlphaTauri, gelooft dat zijn voormalig McLaren-teamgenoot Lando Norris tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen in de juiste auto zou kunnen evenaren.

Norris is een favoriet bij de fans sinds hij in de Formule 1 kwam en evenaarde onlangs zijn beste finish ooit door tweede te eindigen tijdens zijn thuisrace in Silverstone. Hij leidde zelfs de eerste rondjes van de race nadat hij Verstappen bij de start had ingehaald, maar de Red Bull bleek met Verstappen achter het stuur te veel te zijn voor Norris en zijn McLaren. Ricciardo, die tijdens de Hongaarse Grand Prix met AlphaTauri terugkeert op de grid als vervanger van Nyck de Vries, gelooft dat als Norris dezelfde auto zou hebben als Verstappen, hij de tweevoudig wereldkampioen zou kunnen evenaren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Overzicht snelste ronde 2023: Verstappen breidt voorsprong op Pérez verder uit

Ricciardo lovend over Norris

"Er is geen twijfel over dat Lando buitengewoon goed is", zei Ricciardo tegen Crash.net. "Ik denk dat de McLaren een van die auto's is waar hij altijd het maximale eruit heeft gehaald. Iets waar ik bij McLaren duidelijk moeite mee had. Dus ik zie dat en ik heb zoiets van 'oké, deze jongen maximaliseert alles wat hij heeft'. Meestal zou het vertalen naar resultaten. Als hij naar een topteam zou gaan, zou dat moeten vertalen [in zeges] en verhoogt hij het niveau van de auto. Ik weet zeker dat hij snel zou zijn in een topteam. Daar twijfel ik niet aan. Ik denk dat hij zichzelf heeft bewezen."

Ricciardo over Norris en Verstappen

Ricciardo vervolgt: "Ik hoop voor hem dat hij op een dag de kans krijgt om in een auto te zitten die kan vechten voor overwinningen. Maar denk ik dat hij daar niet klaar voor is? Ik weet zeker dat hij er klaar voor is. We geloven allemaal dat we het kunnen, maar je moet het doen. Ik vind hem een fenomenaal talent. Het is moeilijk om hem te vergelijken met Max, want heeft Lando een paar geweldige kwalificatieronden gereden? Absoluut. Waren ze net zo goed als iedereen op de grid? Waarschijnlijk. Maar natuurlijk heeft Max dat ook gedaan. Ik denk dat er dagen zijn geweest dat hij er duidelijk net zo goed uitziet. Maar om een goede vergelijking te maken is moeilijk. Ik denk dat hij heel erg goed is."