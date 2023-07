Jan Bolscher

Het raceweekend in Silverstone staat deels in het teken van de productie rondom de aanstaande Formule 1-film van Apple+. Max Verstappen vertelt dat de coureurs geen speciale briefing hebben gehad, maar dat de coureurswaarschijnlijk wel in de film voor zullen komen.

De Formule 1-film, waarin Brad Pitt de hoofdrol speelt, wordt een Apple Original Film. Joseph Kosinski heeft de regie in handen. Kosinski is onder andere bekend van de recente bioscoop-hit Top Gun: Maverick. Lewis Hamilton ondersteunt de film via zijn productiebedrijf Dawn Apollo Films en vervult daarnaast een adviserende rol met betrekking tot het script. Tijdens het Formule 1-weekend in Silverstone worden er op verschillende momenten scenes voor de film opgenomen. Hiervoor wordt een Formule 2-auto met het bodywork van een Formule 1-auto gebruikt, die daadwerkelijk over het circuit rijdt.

Onboard-beelden

Naar verluidt zal Pitt op zondag zelfs voorafgaand aan de race - vermoedelijk tijdens de parade laps - het veld leiden, al is hier nog niets officieel over bevestigd. Ook voor de coureurs zelf is nog niet alles duidelijk, zo legt Verstappen uit in gesprek met de Nederlandse media waaronder GPFans. "Ik denk dat ze sowieso van iedereen wel een aantal shots gaan gebruiken van onboard camera's en zo, maar daar ben ik totaal niet mee bezig", vertelt hij. Tekst of iets dergelijks heeft de Nederlander dan ook niet.

Show creëren

Op de vraag of er al een briefing vanuit de FIA is geweest, klinkt het: "Nee. We weten natuurlijk wel wat er morgen [zondag] gaat gebeuren, maar niet van wat we daarnaast nog moeten doen ofzo." Of de film de Formule 1 weer verder vooruit kan helpen? "Een film is toch altijd een beetje gemaakt om show te creëren. Het zal natuurlijk niet allemaal echt zijn. Maar ik vind het allemaal prima, ik ben er eigenlijk niet zoveel mee bezig.