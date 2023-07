Lars Leeftink

Zaterdag 8 juli 2023 15:39 - Laatste update: 15:39

Over de toekomst van Lewis Hamilton is gedurende het seizoen 2023 bijna constant gespeculeerd, maar Mercedes heeft volgens teambaas Toto Wolff vertrouwen in het behouden van de diensten van de zevenvoudig wereldkampioen. De fans hoeven echter nog geen nieuws te verwachten in Silverstone.

Hamilton en Mercedes werken al een tijdje met elkaar samen en zowel de Brit als Wolff hebben al vaker in het openbaar uitgesproken dat er een deal zal worden gesloten. Toch zijn er het hele seizoen lang al geruchten over een overstap van Hamilton naar Ferrari, waar hij naast Charles Leclerc zou moeten gaan rijden en de opvolger moet worden van Carlos Sainz. Vanwege het feit dat er nog geen nieuws is omtrent het aflopende contract van Hamilton, blijven deze geruchten naar boven komen. Wolff sprak voorafgaand aan de Britse Grand Prix, de thuisrace en tevens favoriete race van Hamilton op de kalender, nog een keer over de kwestie.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Ferrari heeft Albon op het oog als opvolger van Sainz'

Geen nieuws in Silverstone

De Oostenrijker hield vol dat hij verwacht dat er een deal komt, maar bevestigde dat er dit weekend niets zal worden aangekondigd. "Ik heb er alle vertrouwen in dat Lewis bij Mercedes blijft", vertelde Sky Sport Italia. “We gaan stressvrij op vakantie. Het gebeurt gewoon niet in Silverstone.” De fans zullen dus nog even geduld moeten hebben, wellicht zelfs tot na de zomerstop.

Wolff ziet geen geldkwestie

Ondanks de suggestie van beide partijen dat het sluiten van een overeenkomst slechts een kwestie van tijd is, zijn de onderhandelingen zeker lang genoeg geweest om tot vragen over de knelpunten van de deal te leiden. Sky Sports F1-commentator David Croft suggereerde dat het misschien te maken heeft met de lengte van de deal die op tafel ligt, waarbij de 38-jarige misschien op zoek is naar een langer contract dan momenteel wordt aangeboden. “Toto zegt dat de contractdiscussie niet over geld gaat, dat is niet het knelpunt", aldus Croft. “Dus misschien is Lewis op zoek naar een langere deal. Als je naar Fernando Alonso kijkt, betekent het feit dat je ouder bent dan veertig jaar niet dat je niet kunt deelnemen aan de Formule 1.'' Deze uitspraken van Croft werden echter ontkracht door Wolff. "Dit is helemaal geen gelddiscussie. Het gaat over de toekomst, wat willen we doen en hoe kunnen we dat optimaliseren? We hebben het niet meer over duur of geld. Het zijn andere onderwerpen."