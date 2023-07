Jeen Grievink

Sergio Pérez finishte de Grand Prix van Oostenrijk als derde, maar kreeg deze plek op het podium absoluut niet cadeau. In de slotfase van de race moest hij een hard duel uitvechten met Carlos Sainz van Ferrari. Laatstgenoemde beschuldigde Pérez ervan hem te "intimideren". De Red Bull-coureur begrijpt het niet.

Sainz kende een race vol tegenslagen in Spielberg. De geboren Madrileen was in het begin van de race sneller dan teamgenoot Charles Leclerc, maar kreeg van zijn team geen toestemming om hem in te halen. Ook wat betreft de strategie pakte het allemaal niet heel erg gelukkig uit voor Sainz, die een pitstop moest maken terwijl hij zelf liever buiten was gebleven. Uiteindelijk verloor hij ook nog een podiumplek aan Pérez, die vanaf plek vijftien aan een sterke inhaalrace bezig was. Sainz vocht nog voor wat hij waard was, maar moest zich uiteindelijk gewonnen geven. Wel vond hij dat Pérez intimiderend reed en hem bijna van de baan duwde.

Pérez snapt beschuldigingen Sainz niet

Na afloop van de Grand Prix in Oostenrijk, verscheen Pérez bij de pers en werd hem uiteraard gevraagd na het intense gevecht met de Ferrari. Ook ging hij in op de boordradio's van Sainz, waarin Pérez beschuldigd werd van intimidatie. "Hij duwt me als een gek van de baan. De stewards zouden daar eens naar moeten kijken. Hij was me veel aan het intimideren", zo klonk het uit de mond van de Spanjaard. Pérez begrijpt er op zijn beurt echter maar weinig van. "Dat heb ik gehoord! Ik heb Carlos niet gesproken, dus ik weet niet wat hij ermee bedoelt."

Inhalen Sainz duurde langer dan gepland

De Mexicaan vervolgt: "We zien het gezicht van een andere coureur niet, dus ik weet het niet. Ik weet niet echt wat hij bedoelt." Wel weet Pérez dat hij alles uit de kast moest halen om de Ferrari te passeren. "Het duurde waarschijnlijk iets langer dan ik wilde (het inhalen, red.), maar uiteindelijk hebben we het voor elkaar gekregen", zo zei de Red Bull-coureur.