Brian Van Hinthum

Vrijdag 30 juni 2023 14:34

Eerder op vrijdag kwamen er berichten door over een vermeende 'drooglegging' tijdens de Grand Prix van Oostenrijk van dit weekend. Inmiddels is de eerste dag op het circuit bezig en blijkt dat het voor supporters tóch mogelijk is om tijdens het raceweekend te genieten van een alcoholische versnapering.

In 2022 werd de race in Spielberg, vaak zeer populair onder Nederlandse fans, ontsierd door een hoop incidenten. Bezoekers op het circuit werden destijds lastiggevallen door medebezoekers. Er kwamen verschillende meldingen binnen van zaken als seksuele intimidatie, racisme, homofobie en andere beledigende opmerkingen richting andere bezoekers. Veelal was er in dit soort meldingen sprake van [dronken] Nederlandse bezoekers, waardoor de race die in Oostenrijk een feest moest zijn een vieze nasmaak kreeg.

Harde maatregel

Daar moest wat aan gedaan worden en dus besloot de Formule 1 in beraad te gaan. De koningsklasse gaf meteen aan serieus om te gaan met de verschillende meldingen en dus kwam donderdag het bericht naar buiten dat men besloten had om alcohol op het circuit te verbieden. Het zou voor supporters niet mogelijk zijn om een biertje op het circuit te kopen en ook meenemen van drank zou uit den boze zijn. Volgens de berichten zou het alleen mogelijk zijn om in de zogeheten fanzones, onder toezicht dus, een drankje te drinken. De maatregelen moesten bijdragen aan een soepeler verlopen race dan vorig jaar.

Tóch alcohol te koop

Inmiddels is het weekend in volle gang en begrijpt GPFans van verschillende verhalen vanaf het circuit dat er wél gewoon alcohol geschonken wordt door de organisatie op de Red Bull Ring. De Telegraaf weet daarnaast te melden dat het overigens niet toegestaan is om zelf alcohol mee te nemen. Er zou hierbij streng gecontroleerd worden op de tassen van supporters. De beveiliging blijft in grote getalen aanwezig. Misdragende [dronken] fans kunnen zonder pardon van het circuit verwijderd worden.