Lars Leeftink

Woensdag 28 juni 2023 08:04

Tom McCullough, performance director van Aston Martin, zegt dat zijn team hoopt een blad uit het tot nu toe succesvolle boek van Red Bull Racing te halen door te werken aan het verbeteren van de DRS-capaciteiten van hun eigen auto.

Onder leiding van Fernando Alonso, die sinds dit seizoen rijdt voor Aston Martin na vorig jaar nog actief te zijn geweest voor Alpine, is Aston Martin tot nu toe de verrassing van de Formule 1 in 2023. Ze stonden in bijna elke race tot nu toe op het podium en hebben de wurggreep van de top drie (Red Bull, Mercedes en Ferrari) doorbroken. Hoewel ze Red Bull nog een flink stuk voor zich hebben rijden, zijn ze competitief ten opzichte van de andere twee grote teams op de grid. Alonso staat momenteel derde in het kampioenschap.

DRS Aston Martin

Het winnen van een race is dit seizoen voor Aston Martin een reële mogelijkheid. Het team heeft een lange weg afgelegd om deel uit te maken van het veld achter Red Bull Racing, iets waar ze nu dus in geslaagd zijn. Ondanks hun sterke start is Aston Martin nog steeds gefocust op het upgraden van hun AMR23 om in de buurt te blijven van hun rivalen. McCullough zegt dat de focus vooral ligt op het verbeteren van hun DRS. Een deel van de reden waarom Red Bull zo snel is, is hun vermogen om de kracht van hun DRS te maximaliseren. Aston Martin wil graag iets soortgelijks proberen.

Aston Martin aan het werk

McCullough, denkt dat het mogelijk is om het gat met Red Bull te dichten door het maximale uit de DRS te halen, de kracht van de RB19 in 2023. “Daar hebben we aan gewerkt”, beweerde McCullough tegenover Racefans. “Dat is een aandachtspunt voor ons geweest waar we aan werken. Elke upgrade die we aan de auto toevoegen is bijna gericht op het verbeteren van de efficiëntie van de DRS. Dus daar willen we steeds weer stappen zetten.”