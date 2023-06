Remy Ramjiawan

Dinsdag 13 juni 2023 16:27

Anton Roux, voorzitter van Motorsport South Africa, heeft volgehouden dat de gesprekken om een Grand Prix in Zuid-Afrika te organiseren niet zijn afgeblazen, ondanks berichten die het tegendeel beweren.

Rapporten beweerden dat het voorgestelde evenement van 2024 de afgelopen weken van tafel was gehaald, mede dankzij de relatief nauwe banden van het land met de Russische president Vladimir Poetin, te midden van internationale sancties. Zuid-Afrika heeft aangegeven dat ze Poetin diplomatieke immuniteit zullen aanbieden als hij in augustus de top van de BRICS-landen in Johannesburg bijwoont. Dat is in strijd met het internationale arrestatiebevel tegen de president, voor zijn leidende rol in de oorlog van zijn land met Oekraïne. De Formule 1 heeft een hard standpunt ingenomen tegen Poetin en de Russische betrokkenheid bij de oorlog. De Uralchem Group van Dimitri Mazepin mag Haas niet meer sponsoren en zijn zoon Nikita is uit zijn functie bij hetzelfde team gezet.

Artikel gaat verder onder video

Gesprekken niet definitief afgeblazen

"De gesprekken zijn gepauzeerd, niet beëindigd", vertelt Roux aan News24. "Ik ga het niet opgeven. Maar voor nu moeten we afwachten hoe de zaak met de heer Poetin en Rusland afloopt." Zuid-Afrika organiseerde eerder dit jaar een Formule E-race die naar schatting 43 miljoen pond aan 'economische activiteit' opleverde, en Roux benadrukte dat de impact van een Formule 1-race nog groter zou zijn. "Een Formule 1-evenement is op dit moment groter dan de Olympische Spelen. Het is niet iets dat elke vier jaar plaatsvindt - het gebeurt 23 keer per jaar¨, aldus Roux.

Spa mag hopen op langer verblijf

De Zuid-Afrikaanse Grand Prix zou het plekje van Spa-Francorchamps innemen op de Formule 1-kalender, maar door het afblazen van het evenement op Afrikaanse bodem, mogen de Belgen hopen op een langer verblijf op de Formule 1-kalender. Er is voorlopig nog geen definitieve bevestiging gekomen dat de Grand Prix van België volgend jaar ook op de kalender staat, maar alle seinen lijken op groen te staan.